Operativo de Mossos y Policía Nacional contra una red de tráfico de drogas en Barcelona y Tarragona - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han iniciado un dispositivo este martes contra una presunta organización criminal implicada en varios robos con violencia e intimidación y relacionada con el tráfico de drogas en distintos puntos de la demarcación de Barcelona y Tarragona.

El dispositivo contará con la presencia de más de 300 efectivos entre ambos cuerpos policiales y hay previsión de realizar más de una veintena de entradas en domicilios y locales de los principales investigados, ha informado Mossos en un comunicado.

La investigación la lideran agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Metropolitana Sur de los Mossos y cuenta con el apoyo del Grupo Especial de Intervención (GEI), la Brigada Móvil (Brimo), el Área Regional de Recursos Operativos (Arro), la Unidad Canina y de Drones, la unidad científica y la unidad de seguridad ciudadana, entre otros.

A fin de gestionar todo el dispositivo, se ha establecido un Centro de Coordinación con los "máximos" mandos de la DIC de Mossos d'Esquadra y de la Policía Nacional.

La investigación está bajo secreto de las actuaciones.