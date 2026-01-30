La oposición de Collboni critica "falta de liderazgo" con Rodalies y reprueba a la Generalitat

Collboni preside el pleno de Barcelona este viernes, 30 de enero de 2026 - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de Junts, BComú y ERC han apoyado en el pleno de este viernes una moción con la que han reprobado la gestión de la Generalitat por las incidencias de Rodalies y han criticado al alcalde, Jaume Collboni, su "falta de liderazgo" durante las últimas dos semanas.

La moción ha contado con la abstención de PP y Vox y el voto en contra del PSC, y se ha debatido en una sesión extraordinaria centrada en Rodalies antes de celebrarse el primer pleno ordinario del año.

Collboni ha reiterado sus disculpas a los usuarios, ha recordado que el lunes exigió al Gobierno y la Generalitat dimisiones en Adif y Renfe y ha añadido: "Responsabilidades, evidentemente, las tenemos, pero también todos los que han gobernado".

INFORME MUNICIPAL

Respecto a las acciones del ejecutivo, un informe realizado por la gerencia municipal al que ha tenido acceso Europa Press apunta que el miércoles 21 de enero, el día después del accidente de Gelida (Barcelona), se constituyó un comité de crisis liderado por el alcalde dedicado al seguimiento y gestión de la crisis ferroviaria.

Por su parte, el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha señalado que en este tipo de crisis "los barceloneses y barcelonesas lo que quieren son soluciones" y una vez se consigan, se podrán reclamar responsabilidades.

OPOSICIÓN

El presidente de Junts, Jordi Martí, ha tachado de "puro maquillaje" las acciones del gobierno municipal durante la suspensión de Rodalies, ha expresado vergüenza por el liderazgo de Collboni al que ha acusado de priorizar su partido a Barcelona y le ha instado a encabezar la manifestación del 7 de febrero.

La líder de BComú, Gemma Tarafa, ha constatado la "absoluta" desaparición del alcalde desde el accidente de Gelida, ya que considera que debería haber estado en primera línea reclamando mejoras a los ejecutivos catalán y estatal, y le ha reclamado que se ponga a trabajar por Rodalies en vez de por el Aeropuerto de Barcelona y su ampliación.

Desde ERC, su presidenta, Elisenda Alamany, ha urgido a Collboni a "tomar conciencia" de que Barcelona es la capital de Catalunya y ha defendido el traspaso de Rodalies a Catalunya para ganar la soberanía que, a su juicio, permitirá despegar los recursos y trenes necesarios.

El líder del PP, Daniel Sirera, ha reprochado al alcalde abandonar a los barceloneses para defender al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Salvador Illa: "Si esto hubiese pasado en la época de Maragall, él habría encabezado la manfiestación para exigir soluciones. Él defendía Barcelona, usted a Sánchez".

Finalmente, el portavoz de Vox, Liberto Senderos, ha responsabilizado al Partido Socialista de un "colapso que no es nuevo ni es casual", y ha sostenido que el fallo de Rodalies no se trata de una crisis técnica, sino que es el fruto de un fracaso político compartido de los partidos que han estado al frente los últimos años.