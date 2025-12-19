La oposición reclama a Collboni "soluciones reales" para combatir el sinhogarismo en Barcelona

Una persona durmiendo en la calle, a 3 de diciembre de 2025, en Barcelona (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición han reclamado al gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que plantee y despliegue "soluciones reales" al creciente problema de sinhogarismo que hay en la ciudad.

Así se han expresado en un pleno extraordinario celebrado este viernes y convocado por Junts y BComú a raíz del último recuento de la Fundació Arrels, que cifró en casi 2.000 las personas que duermen en las calles de Barcelona, con un único punto que se ha aprobado con los votos favorables de todos los grupos, excepto PSC y Vox.

Desde Junts, la concejal Titón Laïlla ha subrayado que el incremento de personas viviendo en la calle desde 2023 ha sido de un 43%, un hecho que "constata una emergencia social y una falta de políticas novedosas que permitan dar respuestas al problema".

Por su parte, la concejal de BComú Carol Recio ha lamentado que Collboni se haya dedicado a "echar balones fuera diciendo que las soluciones son metropolitanas y de país" y le ha reclamado valentía política para liderar la lucha contra el sinhogarismo y no ceder el relato a la extrema derecha.

La quinta teniente de alcalde, Raquel Gil, ha pedido acabar con la "teatralización" que supone el pleno extraordinario y ha pedido a los grupos que dejen su mando tendida con el gobierno municipal, entidades, colegios profesionales y el resto de administraciones para trabajar en las soluciones que requiere la cuestión.

ERC, PP Y VOX

Desde ERC, la concejal Eva Baró ha pedido a los socialistas que "espabilen en Barcelona, en los ayuntamientos metropolitanos y en la Generalitat" ofreciendo soluciones reales, viables y efectivas, y ha recordado a los Comuns que en el ámbito de los derechos sociales, los discursos son necesarios pero no suficientes, y que hace falta capacidad de negociación.

El concejal del PP Antonio Verdera ha defendido exigir un esfuerzo de control por parte del Estado para hacer frente al sinhogarismo y no priorizar únicamente la atención asistencial, sino también la prevención: "El sinhogarismo solo se combate con acciones continuadas y concretas".

Finalmente, el portavoz de Vox, Liberto Senderos, ha considerado que la propuesta solo implica "más dinero y ninguna medida para frenar el efecto llamada" a la ciudad, un hecho que, según ha dicho, es la causa del aumento de personas sin hogar.