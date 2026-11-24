El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha previsto "una desescalada" de las medidas para luchar contra la peste porcina africana (PPA) en el parque natural de Collserola (Barcelona), que ha calificado como la crisis sanitaria más importante de los últimos 20 años en Catalunya.

El conseller ha explicado en una entrevista a Europa Press que ya han hablado con la Comisión Europea, los ayuntamientos, los técnicos y los científicos para establecer los criterios de seguridad que permitan una "flexibilización de las medidas de forma segura".

"Solo podría ser así si se mantienen los buenos datos, si se mantienen las previsiones de capturas en los rastreos y si no hay ningún dato epidemiológico o de positivos que altere este calendario", ha matizado.

Esta flexibilización de las restricciones se iniciará "a principios del año que viene o finales de este" y será progresiva.

"La crisis no ha acabado y no podemos dar pasos en falso", ha dicho Ordeig, que ha puesto como ejemplo de zonas que se pueden abrir en un primer momento aquellas en las que no se han encontrado positivos desde hace meses y que se han rastreado más de dos veces, por lo que se puede descartar que haya restos contaminados.

Ha añadido que hay zonas que se pueden cerrar y otras que no, y que los animales pueden pasar de un lugar a otro, por lo que el proceso "no será para todos ni será al mismo tiempo".

BALANCE POSITIVO

Ordeig ha hecho un balance positivo de la respuesta que se ha dado a la enfermedad en Catalunya y ha celebrado que "todo el país ha respondido de forma ejemplar, rápida y efectiva", lo que ha permitido contener la enfermedad y que no se haya extendido a otras zonas o a granjas de porcino.

Ha recordado que se han hecho 350 cierres perimetrales y que los rastreos han permitido capturar a unos 15.000 jabalíes, de los que 429 han dado positivo.

En todo caso, Ordeig ha subrayado que, desde agosto, "prácticamente todos los positivos son de restos enterrados", ya que el virus se mantiene presente durante meses, pero que no hay circulación entre animales vivos.

DOS AÑOS

Preguntado por si la enfermedad podrá ser eliminada en un plazo de dos años desde el inicio del brote, Ordeig ha dicho que este fue el tiempo que necesitaron Bélgica y República Checa con sus respectivos brotes, países a los que ha puesto como ejemplo de buena gestión.

Ha explicado que, administrativamente, en el momento en el que se detecte el último positivo, será necesario otro año sin ninguno para ser declarado país libre de la enfermedad, lo que quiere decir que se reabrirán automáticamente todas las fronteras.

El conseller ha explicado que, tras un primer momento de respuesta de emergencia, se ha realizado un despliegue de equipos especializados, con técnicas especializadas y tecnología, y con la participación de policías locales, Mossos d'Esquadra y Ayuntamientos.

"No quiere decir que tengamos que mantener el estado actual durante el año que no debe haber positivos", ha añadido.

SECTOR PORCINO

Ordeig ha lamentado que la crisis provocada por la PPA "ha tenido un efecto" en el sector porcino, que fue inmediato al inicio, ya que se bloquearon todas las exportaciones.

Sin embargo, ha recordado que, tras ese primer momento, se fueron negociando regionalizaciones y que, en el 80% de los mercados receptores, se puede exportar toda la carne de porcino de España y Catalunya salvo la de la zona cero, y en China, salvo la de la provincia de Barcelona.

El conseller ha explicado que el impacto ha sido también provocado por el incremento de la producción de carne de cerdo en Brasil y China, por lo que ha exhortado al sector alimentario catalán a generar exportaciones de valor añadido para asegurar su futuro.