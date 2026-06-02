La organización del congreso del PP catalán proclama a Alejandro Fernández candidato a la reelección

Archivo - El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, interviene durante una acto, en Palo Alto, a 14 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Organizadora del XVI congreso del PP de Catalunya ha proclamado este martes por la tarde al actual presidente del partido, Alejandro Fernández, candidato a la reelección tras verificar que ha presentado los avales exigidos y que cumple todos los requisitos reglamentarios.

Según ha explicado el partido en un comunicado, según los estatutos se requieren 300 avales para presentar una candidatura, y Alejandro Fernández ha presentado 1.551.

Este lunes finalizó el plazo para la presentación de candidaturas, fijado por los estatutos del partido, y la Comisión Organizadora del cónclave de los populares catalanes ha certificado que los avales presentados por Fernández cumplen los requisitos establecidos

La Comisión Organizadora, aprobada por la Junta Directiva del PP catalán celebrada el pasado 24 de mayo, está presidida por la diputada en el Congreso Llanos de Luna y tiene como vicepresidente al secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez.

La candidatura de Alejandro Fernández se someterá a votación en el XVI Congreso Extraordinario del PP catalán, que se celebrará en Barcelona el próximo 27 de junio.