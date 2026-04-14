Orriols (AC): "Acabo de liquidar (sin querer) la agrupación local ripollesa del PSC"

La diputada y presidenta de Aliança Catalana, Silvia Orriols, durante un pleno del Parlament - Lorena Sopêna - Europa Press

GIRONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La líder de Aliança Catalana (AC) y alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, ha celebrado la disolución este martes de la agrupación del PSC en Ripoll, tras la crisis abierta por la abstención de los 2 concejales del partido a su proyecto de presupuestos del municipio.

"Tanto decirme Salvador Illa que fracasaré y acabo de liquidar (sin querer) la agrupación local ripollesa del PSC", ha sostenido Orriols en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

A partir de ahora será una gestora la que se pondrá al frente del PSC de Ripoll, y se trabaja para crear un "proyecto alternativo de progreso" para el municipio.