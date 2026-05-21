Óscar López afirma que "confía, cree y defiende" a Zapatero e insiste en la presunción de inocencia

El ministro para la Transformación Digital del Gobierno de España, Óscar López. - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital del Gobierno de España, Óscar López, ha afirmado que "confía, cree y defiende" al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en relación a su imputación en el 'caso Plus Ultra', y que es responsabilidad de quienes acusan demostrar su culpabilidad.

"Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada, lo tienen que demostrar quienes le acusan. Esto funciona así, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación este jueves, tras participar en la jornada 'PIXEurope Connect-Industry Ecosystem Day' celebrada en Barcelona.

López también se ha referido a su experiencia personal, a todo lo que ha visto y vivido durante los 26 años que ha conocido a Zapatero: "Es una persona con un comportamiento ético intachable", ha dicho.