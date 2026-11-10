Pablo Messiez explora las relaciones afectivas en 'La forma humana' en Temporada Alta

La obra 'La forma humana' - CARLOS LUQUE/TEMPORADA ALTA

GIRONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dramaturgo y director argentino Pablo Messiez explora las relaciones afectivas y la posibilidad de cuestionar las convenciones que condicionan la manera de querer y convivir, que se podrá ver el sábado en El Canal de Salt (Girona) dentro de la programación del Festival Temporada Alta.

El montaje, que cuenta con un reparto formado por Omar Ayuso, Cris Blanco, Rebeca Hernando y José Juan Rodríguez, gira alrededor de 4 personajes cuyas relaciones desafían las estructuras familiares y afectivas convencionales, informa el festival este martes en un comunicado.

Antonio, un hombre de unos 45 años, vive con Lisandro, de 25, hijo de su difunta esposa y actual pareja sentimental, cuya convivencia se ve alterada con la llegada de Aurelia, hermana de Antonio que atraviesa una profunda depresión tras el suicidio de su marido, y Gloria, profesora de música de Lisandro.

A través de estas cuatro figuras, la obra plantea preguntas sobre los límites del amor, las dependencias afectivas y las decisiones que se toman a la hora de construir las relaciones.

La pieza de Messier, lejos de plantear un juicio moral sobre los personajes, los sitúa ante la necesidad de revisar sus certezas y buscar una manera de vivir que les permita encontrar sentido y alegría, y tiene como referencias artísticas las conversaciones entre el pintor Francis Bacon y el crítico David Sylvester y la novela 'El cordero carnívoro' de Agustín Gómez Arcos.