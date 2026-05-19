El pacto de Presupuestos incluye compromisos en IRPF y aeropuertos y recursos en educación y salud

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, firman el acuerdo de Presupuestos de la Generalitat para 2026 - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El acuerdo entre el Govern y ERC para la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat para 2026 incluye compromisos para trabajar "conjuntamente" para aprobar en el Congreso la delegación de competencias para la recaudación del IRPF, la participación de la Generalitat en la gestión de las infraestructuras aeroportuarias, así como aumentar los recursos en el ámbito educativo y de la salud.

Son algunos de los principales acuerdos del pacto presupuestario, que se suman a los ya conocidos sobre la línea orbital ferroviaria, el refuerzo de la Agència Tributària de Cataunya (ATC) y que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona tengan mayoría en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, han firmado este martes el pacto presupuestario que, a la espera que el Govern cierre también el acuerdo definitivo con los Comuns, lo que supondría la aprobación de los primeros Presupuestos de Illa, que se prevé que inicien la tramitación parlamentaria esta semana.

FINANCIACIÓN E IRPF

La falta de avances en la recaudación del IRPF impidió en marzo el acuerdo, pero el pacto actual sí que incluye que se "trabajará conjuntamente" para aprobar en el Congreso la delegación de competencias para la recaudación del IRPF.

También otros compromisos en financiación: en la segunda mitad del año se han de tramitar las iniciativas legislativas para que el acuerdo para la financiación singular esté vigente en 2027, y antes de julio deberá inciarse el debate en el Congreso del proyecto de ley de condonación parcial de la deuda del Fondo de Liquidación Autonómica, para que sea aplicable también en 2027.

AEROPUERTOS Y RODALIES

En infraestructuras, otro de los principales acuerdos pasa por aumentar la gobernanza de Catalunya en los aeropuertos, con el compromiso de impulsar las modificaciones legislativas para crear la Autoritat Aeroportuària de Catalunya y un órgano bilateral entre Gobierno y Generalitat para "coordinar la gobernanza" del sistema aeroporutario catalán.

En Rodalies, más allá de la orbital ferroviaria, se ha acordado que se consolide el compromiso de inversión del Estado en el Pla de Rodalies hasta 2030 y la empresa mixta con la incorporación de todo el equipo directivo y la obtención de licencias para ser operador ferroviario, además del compromiso para finalizar el traspaso de la R1 a la misma en 2026 y "acelerar" el de las líneas R2, R3 y R4 Nord.

EDUCACIÓN Y SALUD

A pesar de que los republicanos desvincularon las reivindicaciones de los docentes del pacto, hay medidas en educación, entre las cuales un plan de inversiones en centros educativos hasta llegar a los 400 millones en 2030, y destinar 100 millones a 100 equipamientos para climatizarlos entre los cursos 2026-2027 y 2027-2028, 50 millones para el vale escolar, y 250 nuevas aulas de acogida con 21 millones extra.

En salud, habrá un fondo extraordinario de 250 millones en 2026 para reducir el déficit histórico de la sanidad catalana, 25 millones más para salud mental infantojuvenil, y se creará un equipo de trabajo para abordar "la falta de profesionales sanitarios en Catalunya".

IMPULSO DEL CATALÁN

Se han suscrito también compromisos de refuerzo del catalán, como la creación de un programa con 50 millones en 3 años para reforzar el catalán en las redes sociales, reforzar el Departamento de Política Lingüística con la ampliación de plazas de cursos de catalán y medidas para reforzar su uso en el mundo laboral, en la salud y el comercio y a nivel municipal.

También se prevé la aportación de 2 millones a la Casa de Creació del Ayuntamiento de Barcelona y de 3 millones para proteger el catalán en la inteligencia artificial, así como destinar 10 millones a la promoción del catalán en el deporte, e impulsar el catalán en otras zonas fuera de Catalunya del dominio lingüístico ante las "políticas reaccionarias de determinados gobiernos autonómicos".