La PAH pide que el próximo decreto del Govern "no recorte el derecho a la vivienda"

Celebra que no se haya llevado al Parlament la norma aprobada por Calvet

La PAH de Barcelona ha pedido que la próxima norma del Govern "no recorte el derecho a la vivienda", después de que el conseller de Territorio, Damià Calvet, decidiera no presentar en el pleno de esta semana para su convalidación el decreto ley 5/2019, que había sido rechazado por diversas entidades y grupos políticos.

"A partir de ahora hay que trabajar en un nuevo decreto ley que no recorte el derecho a la vivienda, sino que lo proteja y que ponga a cooperar las administraciones para garantizarlo, con los recursos que se merece", ha sostenido en un comunicado este jueves la PAH junto a otras entidades, como el Observatori Desc, la Associació de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) y el Sindicat de Llogaters.

Las diferentes entidades sociales han valorado positivamente que el Govern haya retirado el decreto ley y le han instado a que la próxima norma se haga "de nuevo e incluya las propuestas y soluciones de la ciudadanía".

Han defendido que se requieren medidas urgentes para acabar con la emergencia habitacional y asentar las bases para un modelo en el que el derecho a la vivienda "deje atrás para siempre la burbuja".

También han señalado que esperan que el Ejecutivo catalán y los grupos parlamentarios se pongan en contacto con ellas para trabajar conjuntamente en la nueva norma, y han criticado que el decreto 5/2019 se hizo "desde el sectarismo y sin la voz de las entidades" que habían promovido medidas que han remarcado que quedaban diluidas en él, como la de reservar el 30% de vivienda protegida y la Ley 24/2015 de emergencia habitacional y pobreza energética.

Las entidades han expuesto que el decreto 5/2019 cruzaba "líneas rojas no aceptables" como el encarecimiento de la vivienda de protección oficial por barrios y un índice de precios para el alquiler que no limitaba los precios y no era de obligado cumplimiento

Han explicado que durante la semana pasada se reunieron con diferentes grupos parlamentarios, entre los que han subrayado que había un "sentimiento común y mayoritario" de rehacer y comenzar de nuevo este decreto ley de Calvet.