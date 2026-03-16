El Palau de la Música dedicará su temporada 26-27 a la paz y abrirá con un homenaje a Pau Casals

Archivo - Fachada del Palau de la Música Catalana - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música Catalana, en Barcelona, tendrá a la paz como el eje que vertebrará la temporada 2026-2027, y se abrirá el 28 de septiembre con un concierto de homenaje a Pau Casals, referente universal de la paz.

En una presentación este lunes de un avance de la temporada, el presidente de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, Joaquim Uriach, ha dicho que la idea central de la temporada será la paz "en un momento histórico de tensiones bélicas e incertidumbre" para reivindicar la música como espacio de encuentro.

Además de la paz, la temporada tendrá también la figura de Pau Casals como referente, del que Uriach ha dicho que "no solo era un gran músico, sino una voz moral, universal, de la dignidad humana y de la paz", y conmemorará el 200 aniversario de la muerte de Ludwig van Beethoven.

El director general del Palau de la Música, Joan Oller, y la directora artística adjunta, Mercedes Conde, han desgranado los 35 conciertos que conformarán los ciclos Palau 100, Palau Òpera, Pala Grans Veus y los conciertos extraordinarios.

La programación de estos grandes ciclos contará con directores como Teodor Currentzis, Simon Rattle, Josep Pons y John Eliot Gardiner, el pianista Lang Lang y cantantes como Nadine Sierra, Cecilia Bartoli, Juan Diego Flórez y René Papé, entre muchos otros, en la que según Oller se mezcla "la gran excelencia internacional y el talento local".

El ciclo Palau 100 tendrá a Edward Gardiner al frente de la London Phillarmonic Orchestra, Raphaël Pichon con la Ensemble Pygmalion, el joven Tarmo Peltokoski con la Orquesta Filarmónica de Hong Kong, Daniel Hardin con la Accademia Nazionale di Santa Cecilia y Esa-Pekka Salonen con la Philharmonia Orchestra.

El ciclo vivirá la presentación en Barcelona de Josep Pons al frente de la Deutsche Radio Philarmonic, una vez acabe como director musical del Liceu, y tendrá pesos pesados como Klaus Mäkelä con la Royal Concergebouw Orchestra holandesa, Simon Rattle con la Freiburger Barockorchester y el coro infantil del Orfeó Català y John Eliot Gardiner con The Constellation Choir y los solistas Isabelle Faust, Jean-Guien Queryras y András Schiff.

CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS

En los conciertos extraordinarios que programará el Palau de la Música resalta el primer concierto de la gira de la Orquesta del Festival de Bayreuth, en colaboración con el Festival de Perelada, y que lo hará a finales de agosto.

El concierto inaugural de la temporada el 28 de septiembre será un homenaje a la figura de Pau Casals desde diferentes ángulos, en el 150 aniversario de su nacimiento, con la Orquestra Simfònica del Vallès, la Escolania de Montserrat, el Orfeó Català y el Quartet Casals.

Otros conciertos extraordinarios serán 'El pessebre' de Pau Casals, con el Cor Madrigal y la Franz Schubert Filharmonia; Jordi Savall con la 'Missa solemnis' de Beethoven; el estreno europeo de la 'Quarta Simfonia' de Salvador Brotons, y Teodor Currentzis dirigiendo 'Pasión según San Mateo', con la Utopia Orchestra & Choir y el coro infantil del Orfeó Català

Con motivo del 200 aniversario de la muerte de Beethoven, el Palau de la Música programará una integral de sus 9 sinfonías, con cuatro conciertos de la Staatskapelle Dresden dirigida por Daniele Gatti.

PALAU GRANS VEUS

En el ciclo Palau Grans Veus se vivirá el debut en el Palau de la Música de la soprano Nadine Sierra, con un concierto de arias de Mozart y Donizetti, en una temporada que también tendrá al contratenor Franco Fagioli, la mezzosoprano Cecilia Bartoli junto al pianista Lang Lang, el bajo René Pape y el tenor Juan Diego Flórez volverá con un recital de canciones y arias de ópera.

El ciclo Palau Òpera estrenará en España la producción 'Riccardo Primo' de Händel, compositor del que también se verá 'Agrippina' y 'Alessandro', esta última con Dani Espasa dirigiendo a Vespres d'Arnadí: este ciclo se cerrará con Pablo Heras-Casado al frente de 'Fidelio' de Beethoven.

Después del éxito de los conciertos del Orfeó Català en Los Angeles, el director de orquesta Gustavo Dudamel volverá a contar con la institución en la gira de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles que hará en octubre de este año por París, L'Auditori de Barcelona, el Auditorio Nacional de Madrid, Hamburgo y Viena, con la obra 'En la transmigración de las almas', de John Adams.