El Palau Robert de Barcelona dedica una exposición a la ceramista japonesa Mako Artigas

Muestra de Mako Artigas en el Palau Robert de Barcelona. - PALAU ROBERT

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palau Robert de Barcelona acoge, desde este viernes hasta el 7 de junio, la exposición 'Mako' dedicada a la diseñadora y ceramista japonesa Mako Artigas, informa la institución en un comunicado.

La muestra, impulsada junto a Casa Àsia y la Fundación J. Llorens Artigas, reúne una "selección representativa" de su obra, con dibujos, diseños téxtiles y piezas de cerámica y porcelana creadas a lo largo de más de 5 décadas, así como un archivo fotográfico y un documental producido especialmente para este proyecto.

El comisario de la muestra, Ricard Bru, ha destacado la faceta "extremadamente libre" de la artista, que ella misma ha confirmado asegurando que toda la vida ha hecho las creaciones y dibujos que quería hacer.