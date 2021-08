Paluzie (ANC) dice que habrá "costes" e inestabilidad hasta que se reconozca la autodeterminación

Ve "riesgos" de que el Govern acepte un resultado de la mesa de diálogo que no sea el referéndum

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha advertido este viernes de que habrá "costes" e inestabilidad tanto en Catalunya como para el resto de España hasta que se reconozca el derecho a la autodeterminación.

"Mientras no se respete el derecho de autodeterminación de Catalunya, el conflicto seguirá vivo y tendrá costes más o menos asumibles, tanto para el Estado español como para Catalunya", ha afirmado en una entrevista de Europa Press.

Paluzie ha argumentado que, mientras no se reconozca la autodeterminación, el conflicto seguirá, aunque tenga momentos más tranquilos y otros de más intensidad, y ha augurado que "no habrá estabilidad" y esto afectará tanto a la Generalitat como al Gobierno, y a los resultados electorales.

"Si lo que se quiere es estabilidad y progreso, aquí lo que se tiene que resolver es el conflicto catalán respetando el derecho a la autodeterminación del pueblo de Catalunya. Y esto es estabilidad y progreso tanto para el resto del Estado español como para Catalunya", ha subrayado.

La dirigente de la entidad independentista ha expresado su escepticismo con la mesa de diálogo que se retomará en septiembre, ya que cree que la negociación con el Gobierno llega "en el momento de más debilidad de la posición catalana y de más fortaleza del Gobierno español".

"POSICIÓN DEBILITADA" EN LA MESA

"La posición catalana está debilitada porque llevamos demasiado tiempo a la defensiva y no a la ofensiva", por lo que cree que no se logrará pactar la autodeterminación ni la amnistía, de manera que ha pedido que al menos no suponga pérdidas y más debilidad para el independentismo.

Paluzie ha insistido en que la ANC no cree en el diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez porque "el Estado español ha dado muestras enormes de que no quiere respetar el derecho a la autodeterminación de Catalunya, y no solo no lo quiere respetar, sino que lo criminaliza".

Por eso, cree que en lugar de ir a una mesa de diálogo en la que, a su juicio, el independentismo acude debilitado, lo que hay que hacer es fortalecerse para hacer "otro acto de unilateralidad que esta vez tenga muchas más probabilidades de éxito" que en 2017.

Asimismo, ha atribuido las diferencias entre ERC y Junts sobre el diálogo con el Gobierno a que, pese a que cerraron un acuerdo de gobierno tras meses de negociación, no han resuelto discrepancias y "problemas de fondo, como que en estos momentos el independentismo no tiene una unidad estratégica clara con un horizonte y unas etapas" concretas.

"EL OTRO TAMBIÉN JUEGA"

La presidenta de la ANC ha advertido de que habrá que ver cuál es la intención del Gobierno en esta mesa: "Tienes que contar siempre que el otro también está jugando y el otro también juega sus cartas con inteligencia", y cree que es lo que ha hecho con los indultos.

"De alguna manera el Gobierno español tiene interés de eliminar la represión más visible con los indultos y poder decir 'yo ya estoy dialogando'. Pero el Estado español y el Gobierno no tiene ningún interés en poner en riesgo la unidad de España en un referéndum", y ha vaticinado que el Ejecutivo de Sánchez intentará aprovechar la mesa de diálogo para sus intereses políticos y dar estabilidad y sensación de normalidad.

En este sentido, cree que el Gobierno puede llevar a la mesa propuestas para mejorar el autogobierno de Catalunya y la reforma del delito de sedición en el Código Penal, y que esto "sitúe al independentismo como aquel que dice 'no a todo", ya que supondría un avance en la situación actual pero sin conseguir la independencia.

"Ahora hay riesgos de que nos líen en debates propiamente autonomistas y que esto acabe haciendo perder fuerza al independentismo", y ha expresado su preocupación de que parte del independentismo pueda aceptar un resultado de la mesa de diálogo que no sea un referéndum y la amnistía.

Por eso, Paluzie ha garantizado que la ANC estará vigilante de que el Govern se mantenga firme y vaya a la mesa de diálogo solo a negociar el referéndum y la amnistía: "Si la parte catalana va solo a discutir esto, no será tan nociva".

CONSULTA A LAS BASES

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se comprometió a convocar el Acuerdo Nacional por la Amnistía y la Autodeterminación, en la que quiere incluir partidos y entidades favorables a estas dos demandas, antes de la reanudación de la mesa de diálogo en septiembre.

Sin embargo, Paluzie ha asegurado que todavía no han recibido ninguna invitación ni ninguna propuesta concreta y ha explicado que, si la acaban recibiendo, harán una consulta a los socios de la entidad para decidir si participan o no en este espacio.

Según ella, en la hoja de ruta de la ANC no se contemplaba participar en organismos como este, por lo que, si les llega una propuesta, lo debatirán y votarán.

