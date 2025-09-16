Paneque afirma que el Govern mantiene el objetivo de recaudar "el 100%" del IRPF

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante una rueda de prensa tras la primera reunión del Govern del nuevo curso político, en el Palau de la Generalitat, a 16 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

No ve contradictorio que "pueda haber otras propuestas encima de la mesa"

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado que "el objetivo del Govern es la recaudación del IRPF de forma progresiva --remarco la palabra progresiva--, del 100%" del tributo, conforme a lo pactado en el acuerdo de investidura con ERC.

Lo ha dicho este martes en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, preguntada por el hecho que desde fuentes del ministerio de Hacienda se haya considerado que no es viable la recaudación y gestión del IRPF por parte de Catalunya, y sobre la posibilidad que el Gobierno plantee una alternativa al modelo de financiación singular.

"Hemos defendido y defendemos tener la capacidad de gestionar y recaudar con la máxima y plena capacidad normativa", ha expresado, a la vez que ha afirmado que no le parece contradictorio que pueda haber otras propuestas encima de la mesa.

"En el desarrollo de negociaciones o de establecimiento de una cuestión tan compleja como es la financiación para Catalunya, efectivamente se pueden producir diferentes momentos en la negociación donde puede haber elementos a negociar, a trabajar para llegar a un acuerdo", ha argumentado, sin detallar si Hacienda mantiene la voluntad de que Catalunya recaude el 100% del tributo.

"OBJETIVO COMPARTIDO"

Sin embargo, ha sostenido que tanto el Ministerio de Hacienda como el Gobierno en general, y el Govern, tienen el "objetivo compartido final" de mejorar la financiación de Catalunya, y que sea una financiación singular.

También ha afirmado que se plantea un modelo "ajustado al resto de comunidades", con criterios de solidaridad territorial, y que siguen trabajando en ello.

"Es un camino complejo, es un ámbito muy dificultoso, muy complejo, y no es de extrañar que haya momentos en la negociación donde se tenga que trabajar intensamente, de forma constante, para llegar a acuerdos", ha concluido.