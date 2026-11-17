Sílvia Paneque en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha dicho que el Govern "no coacciona ni fuerza" a la dirección de los centros educativos para hacer salidas escolares, y que el Ejecutivo busca el acuerdo, como asegura que muestra la compensación de 50 euros por noche a docentes en las colonias, aprobada este martes en el Consell Executiu.

"Hace mucho tiempo que se reivindicaba que hubiera este pago de 50 euros. Ahora ya está aprobado. Y es verdad que también se mostraba inquietud sobre la protección jurídica de estos docentes en las actividades que se pudieran producir fuera del centro educativo. Esto es lo que se ha atendido", ha dicho en rueda de prensa tras el Consell.

La consellera ha explicado que esta retribución es un acuerdo al que ya se había llegado con los sindicatos y que lo aprobado este martes por el Govern es la aportación económica y cómo se articulará.

Ha añadido que también se trabaja en una instrucción que pueda determinar la "compensación horaria" para los profesores que trabajen durante actividades que requieran pasar la noche fuera, así como la protección jurídica de docentes.

"Lo que ha hecho el Departament, y hoy tenemos una buena muestra de ello, es buscar el acuerdo y aprobar aquellos acuerdos de Govern necesarios o instrucciones, en el caso de protección jurídica y en el caso de compensación horaria, con el fin de cumplir aquellos acuerdos que pensábamos que eran justos", ha dicho.