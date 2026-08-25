Paneque afirma que el Govern trabaja en un inicio del curso escolar "con la máxima normalidad"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, preside el primer Consell executiu del Govern tras el periodo vacacional - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha asegurado que el Govern está trabajando "por un inicio del curso escolar con la máxima normalidad posible", ante una posible huelga de profesores y después de la incidencia que afecta a los resultados de las pruebas Pisa en Catalunya por un exceso de alumnos exentos.

En rueda de prensa este martes tras la primera reunión del Consell Executivo del curso político, Paneque ha asegurado que la consellera de Educación, Ester Niubó, comparecerá en los próximos días y "explicará con todo detalle este inicio, este despliegue del acuerdo" al que el Govern llegó con los sindicatos y que después no fue ratificado por los docentes del sindicato Ustec.

La portavoz ha subrayado que este curso contará con recursos "extraordinarios" gracias a la aplicación de este acuerdo, y ha defendido que ya hubo una negociación sindical que permitió llegar a este pacto, que se firmó pero no se ratificó, al ser preguntada por los motivos por los que el Govern no se ha reunido con Ustec desde el 13 de julio.

"PREOCUPACIÓN" POR LAS COLONIAS

Paneque ha mostrado la "preocupación" del Govern sobre la decisión de docentes de no participar o acompañar al alumnado en las salidas educativas o colonias, como medida de protesta para exigir la mejora de sus condiciones laborales.

La portavoz se ha remitido a las explicaciones que dará Niubó próximamente en la que "trasladará si puede haber alguna otra mejora que pueda hacer que esta situación se revierta, porque forma parte de la oferta educativa y de tiempo libre de muchas escuelas".

Ha asegurado que Niubó también explicará en qué punto se encuentran la investigación sobre la incidencia de las pruebas Pisa: "Se está a la espera de las explicaciones de lo que se conoce", ha añadido Paneque, que ha insistido en que aún no hay un informe cerrado sobre lo ocurrido.