Paneque celebra la negociación presupuestaria con los Comuns y dice que "siguen trabajando" con ERC

Niega que la situación de Rodalies pueda afectar a la negociación de las cuentas BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha celebrado el inicio de la negociación de Presupuestos con los Comuns, después de que el partido haya dado por cumplidos los acuerdos pendientes con el Govern, y ha asegurado que "siguen trabajando" con ERC para cumplir los acuerdos que los republicanos consideran necesarios e iniciar negociaciones, en referencia a la recaudación del IRPF en Catalunya.

Así lo ha dicho en rueda de prensa posterior al Consell Executiu este martes, en la que ha agradecido a los Comuns el inicio de las conversaciones para aprobar unos Presupuestos "absolutamente necesarios" y ha añadido que el objetivo es iniciar las conversaciones con ERC lo antes posible, textualmente.

Paneque ha recordado que los presupuestos están prorrogados desde 2023 y ha defendido la necesidad de "reforzar los servicios públicos, educación, salud y vivienda", algo que, dice, también está recogido en los acuerdos de investidura.

Así, ha recordado que el objetivo del ejecutivo es aprobar las cuentas "en el primer trimestre" de este 2026 y ha añadido que esta es la línea en la que trabaja el Departamento de Economía.

RODALIES

Preguntada por si la situación de la red de Rodalies puede afectar a las negociaciones para la aprobación de Presupuestos, ha expuesto que, según ella, ERC ya explicó que se trataba de "cuestiones diferentes".

En esta línea, ha dicho que confía en que el trabajo que se está haciendo desde el Departamento de Economía servirá para "asegurar" el inicio de conversaciones con los republicanos.