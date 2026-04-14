Paneque cifra entre 120.000 y 150.000 los migrantes que se podrán regularizar en Catalunya

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante la rueda posterior al Consell Executiu. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha cifrado entre 120.000 y 150.000 las personas migrantes en Catalunya que se podrán acoger a la regularización extraordinaria que ha aprobado este martes el Gobierno.

En rueda de prensa tras el Consell Executiu, ha dicho que es difícil concretar la cifra total hasta que finalicen los 3 meses de regularización, y que se trata de una aproximación, y ha celebrado la apuesta del Gobierno: "Lo vemos como una oportunidad".

"Son ciudadanos que en estos momentos viven en Catalunya, que están entre nosotros en una situación irregular que dificulta su inserción laboral, que dificulta a los menores tener garantía de sus derechos y, efectivamente, también incorpora deberes", ha dicho, en referencia a los requisitos para probar la falta de antecedentes penales.

Ha detallado que desde el Ejecutivo, en coordinación con el Gobierno, se están poniendo a disposición los recursos necesarios para acompañar en el proceso y se está haciendo un "esfuerzo de comunicación" para que las personas que se puedan acoger al procedimiento conozcan la documentación que necesitan y los pasos a seguir.

Además, ha dicho, cuando se culmine el proceso administrativo, se pondrán recursos en ámbitos como el lingüístico o en la preparación de informes de vulnerabilidad, entre otros, con recursos propios de la Generalitat.