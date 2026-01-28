Paneque critica "abandono absoluto" de Rodalies de gobiernos de CiU y Junts

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, interviene durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

La consellera de Territorio de la Generalitat y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha criticado este miércoles 20 años de "abandono absoluto" de Rodalies de gobiernos de CiU y Junts.

Lo ha dicho en respuesta a una pregunta del portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, en la sesión de control al Govern en el Parlament, en la que el diputado juntaire ha acusado a Paneque de "gestionar desastrosamente" la crisis.

MATERIAL RODANTE

Paneque ha replicado a Vergés que los gobiernos de CiU y Junts "tardaron más de 20 años en elaborar la primera planificación para renovar el material rodante de Rodalies".

Ha apuntado que la diferencia entre esta crisis y las anteriores es que la Generalitat busca soluciones a un problema histórico y "ha sustituido la estrategia de la queja permanente, de la confrontación estéril sin resultados y de la desviación sistemática de responsabilidades".

Por su parte, Vegés ha reprochado que el Govern critique ahora "la desinversión crónica del Estado en Catalunya como si su PSOE no fuera el responsable de la mitad de los 50.000 millones de euros de déficit histórico de inversiones".

"UNIDAD CATALANA"

Paneque también ha pedido "unidad catalana" para solucionar la crisis de Rodalies y ha destacado impulsado por el anterior Govern de ERC para revertir la situación, y ha asegurado que el Ejecutivo sigue la línea que iniciaron los republicanos.

Lo ha dicho en respuesta a una pregunta del diputado de la CUP Dani Cornellà, que ha criticado que "socialistas y populares son responsables" de la situación por prometer lluvias de millones que nunca se han llegado a ejecutar en Catalunya, y la consellera le ha pedido que no se sume a los postulados de Junts.

DIMISIÓN DE PUENTE Y PANEQUE

La diputada del PP en el Parlament Lorena Roldán ha pedido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de Paneque "por fingir que todo iba de maravilla" y por su gestión de la crisis, que ha asegurado textualmente que ha sido caótica, trágica y nefasta.

Paneque ha ironizado que "si no fuera por lo dramático de las circunstancias tendría su gracia" que sea el PP quien reclame dimisiones en momentos de crisis, en alusión a la gestión de la dana en Valencia, y ha defendido que el Govern ha tomado decisiones encaminadas a soluciones y a evitar que se repita la situación en Rodalies.