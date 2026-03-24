Paneque defiende densificar viviendas en áreas que "en estos momentos no están desarrolladas"

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defendido que la apuesta del Govern por densificar el número de viviendas en Catalunya está dirigida a aquellas áreas que "en estos momentos no están desarrolladas", y no para aquellos planeamientos urbanísticos ya aprobados, porque alargaría tiempos y no tendría sentido.

En una rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes, ha precisado que la apuesta por densificar no está vinculada al Plan 50.000 del Ejecutivo, que busca ampliar el parque público de vivienda, sino a lo vinculado al Plan 214.000, que busca ampliar el suelo disponible en Catalunya en áreas no desarrolladas.

"La reflexión del presidente va vinculada al Plan 214.000, es decir, todas aquellas áreas que en estos momentos no están desarrolladas, algunas por falta de viabilidad económica, por otras cuestiones", ha dicho, en referencia a las recientes declaraciones del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre esta cuestión.

En estas zonas, ha defendido, respetando el "modelo de equilibrio territorial, que es el que siempre ha tenido Catalunya", sí que se podría aumentar la densidad de viviendas útiles por solar, aunque ha descartado poner algún ejemplo concreto de dónde se podría hacer.

Ha recordado que en el marco del Plan 214.000 se han marcado 69 áreas de desarrollo en todo Catalunya para movilizar suelo, y que más allá de esta apuesta por densificar, que no lo requeriría, el Govern pretende modificar la ley de urbanismo para agilizar trámites urbanísticos.

COMPRA ESPECULATIVA DE VIVIENDA

Sobre el acuerdo con los Comuns para limitar la compra especulativa de vivienda, ha dicho que los plazos para su aprobación depende en estos momentos de la Mesa del Parlament, y que se valorará entonces si se debe hacer por el mecanismo de lectura única o no.

También ha insistido en que quieren que el acuerdo con los Comuns sea "ampliable a la mayoría progresista" del Parlament, y ha dicho que con ERC han tenido conversaciones sobre este tema.