Paneque dice que Renfe tiene mayoría en la nueva Rodalies para "preservar los derechos laborales"

La consellera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, y el secretario de Estado José Antonio Santano, firman el acuerdo de la presentación de la nueva empresa Rodalies de Catalunya SME S.A. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha explicado que Renfe cuenta con la mayoría accionarial del 50,1% en la nueva empresa Rodalies de Catalunya para "preservar los derechos laborales" de los trabajadores de la empresa.

En una entrevista en Rac1 este martes recogida por Europa Press, Paneque ha explicado que esta era una "cuestión fundamental" y ha asegurado que todas las partes negociadoras --Ministerio, Govern y ERC-- así lo quisieron.

Ha defendido que la nueva empresa permite que sea la Generalitat quien "pilote la gestión" y tome decisiones en la nueva empresa, y que se empiece con el traspaso definitivo de las infraestructuras de la línea R1 de Rodalies.

Preguntada por cuándo se notará la mejora del servicio, ha dicho que depende de la gobernanza, pero también de la llegada del material rodante y de las inversiones y mejoras, aunque "que la gobernanza se haga desde la proximidad no hará más que mejorar" el servicio.

Sobre el anuncio de medidas del Gobierno para hacer frente a la crisis de la vivienda, Paneque las ha valorado positivamente, ya que "van en la línea de lo que en Catalunya hemos ido trabajando".