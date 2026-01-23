Paneque: Govern trabajará de forma "sostenida" para recuperar la confianza ciudadana en Rodalies

Usuarios de Rodalies subiendo y bajando de un tren en la estación de Sants de Barcelona este viernes. - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha señalado este viernes que Govern trabajará de forma "sostenida" para recuperar la confianza ciudadana en Rodalies tras las más de 36 horas de corte, un hecho que ha tildado de grave y ha asegurado que la situación de este viernes en el servicio es, en sus palabras, de relativa normalidad.

"Quiero agradecer el civismo y el comportamiento de la ciudadanía de Catalunya ante una situación grave y una situación de la limitación del transporte público. Por lo tanto, agradecerlo y entendemos que la única manera de recuperar esta confianza es ofreciendo un servicio fiable y estable", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Preguntada por la apertura de un expediente informativo a Renfe por no prestar el servicio de trenes de Rodalies este jueves, ha alegado que cuando el Govern informó que se reanudaría Rodalies a las 6.00 horas de dicho día era porque "teníamos sobre la mesa" un certificado de operatividad del sistema por parte de Adif.

"Cuando a las 6 de la mañana de ayer nos informan que no hay maquinistas suficientes como para iniciar el servicio, ya no digo con normalidad, sino con mínimas garantías incluso de seguridad, es cuando nosotros iniciamos este expediente informativo para que nos devuelvan cuáles han sido las causas y circunstancias que han impedido que este servicio no se pueda realizar", ha explicado.

Ha remarcado que el miércoles a las 18.00 horas de la tarde la Generalitat recibió una carta de Adif mediante la cual se exponía que el sistema era "operable" y ante lo cual Govern traslada a Renfe que empiece el servicio.

EXPEDIENTE SANCIONADOR

Paneque se ha mostrado "sorprendida" con que este jueves un número muy reducido de maquinistas se presentara a su lugar de trabajado y ha tachado de absolutamente inesperada la situación.

Preguntada por si dicho expediente será sancionador, ha matizado que la relación de este expediente es con Renfe y "a la luz de lo que responda en cualquier caso, si se derivara en un expediente sancionador, sería con Renfe, que es responsable de la relación, en estos momentos, con los trabajadores y trabajadoras es Renfe".

Ha remarcado que ha estado en contacto con todos los grupos parlamentarios para mantenerles al tanto del estado del servicio de Rodalies y que ha pedido su propia comparecencia voluntaria en el Parlament para explicarles "el detalle y poder escuchar y responder a sus inquietudes".