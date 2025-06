Paneque no cree que el PP pueda explicar un hipotético plante a la Conferencia de Presidentes

BARCELONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha pedido no utilizar políticamente la Conferencia de Presidentes que se prevé celebrar este viernes en Barcelona y, ante una hipotética ausencia de los presidentes autonómicos del PP, ha afirmado: "No veo qué explicación se puede dar a la ciudadanía".

"No sé qué explicación puede dar un presidente de comunidad autónoma por no acudir a una Conferencia de Presidentes donde se tratarán temas que tienen una aplicación en beneficio directo a su ciudadanía. En todo caso, esto ya lo responderán ellos", ha expresado este martes en una rueda de prensa tras el Consell Executiu.

Ha hecho un llamamiento a la política útil y a "no desvirtuar aquellos órganos que deben ser de consenso"; ha sostenido que la Conferencia no está pensada al servicio de un partido político, y ha reclamado no utilizarla políticamente, a la vez que ha confiado que finalmente no se ausenten los presidentes autonómicos del PP.