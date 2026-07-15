Paneque: El nuevo hangar el Aeroport Lleida-Alguaire consolida "la visión y la apuesta" del Govern

La consellera Paneque visitando las obras del nuevo hangar del Aeroport Lleida-Alguaire - GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEIDA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado que las obras para el nuevo hangar del Aeroport Lleida-Alguaire consolidan la visión y la apuesta por la infraestructura "como un aeropuerto industrial", informa la Generalitat en un comunicado.

La consellera ha destacado que el nuevo hangar "será el segundo mayor de toda Catalunya, después del que hay en el aeropuerto de El Prat", durante la visita este miércoles a las obras de construcción del hangar de 6.400 metros cuadrados que la empresa Vall está edificando en Lleida-Alguaire por encargo de los promotores Aeronpark y Heavytech.

Durante la visita, la consellera ha estado acompañada por los directores de Aeroports de Catalunya, y del aeropuerto de Lleida-Alguaire; por los miembros de la Taula Estratègica del aeropuerto de Lleida-Alguaire, así como de los promotores del proyecto y la empresa constructora.

"Esta es una apuesta por el sector privado importante en este aeropuerto, un aeropuerto industrial que, junto con otras estrategias, lo posicionará en Catalunya y en el entorno europeo como un aeropuerto importante", ha dicho la consellera.

Este hangar tendrá una capacidad para cinco aviones de fuselaje estrecho o bien un avión de fuselaje ancho y se convertirá en la primera infraestructura para acoger actividades de mantenimiento con base en el aeropuerto de Lleida-Alguaire, con una inversión total prevista de 10 millones de euros y la previsión de que genere 200 puestos de trabajo directos.