Paneque pide colaboración a los administradores de fincas para garantizar la vivienda digna

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque. - JORDI_GARCIA_MONTE@LOCALPRES - GENERALITAT

GIRONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha pedido este viernes la colaboración de los administradores de fincas para garantizar "una vivienda digna, asequible y adecuada para todos".

Lo ha dicho durante su participación en la jornada 'AAFFC: som clau. Som valor', organizado por el sector de la administración de fincas en las comarcas de Girona, informa la Conselleria en un comunicado.

Paneque ha agradecido "el trabajo de los administradores de fincas", y ha señalado que el Govern es consciente de que el sector es el puente entre la norma aprobada y la realidad de las viviendas.

Asimismo, ha dicho que los administradores son "los mejores aliados para garantizar el buen funcionamiento de las comunidades" de propietarios y ha asegurado que el Govern dará cumplimiento a la tramitación de los expedientes de rehabilitación de los fondos Next Generation antes de junio de 2026.

Por ello, ha animado a los administradores de fincas a realizar "todas las obras necesarias" para rehabilitar viviendas.