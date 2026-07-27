Paneque pide esperar al informe para atribuir responsabilidades por el socavón en Montcada (Barcelona)

Archivo - La consellera y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha pedido esperar al informe técnico de Adif para atribuir responsabilidades por el socavón en Montcada i Reixac (Barcelona) del miércoles pasado.

"Ver cuál es el origen, ver si se actuó de la manera adecuada, de acuerdo a proyecto, si estos riesgos estaban bien delimitados y si de ahí sale alguna oportunidad de mejora y de asegurar que esto no pueda volver a ocurrir, pues éste es el procedimiento habitual y es lo que debemos exigir a Adif", ha dicho en una entrevista en '3CatInfo' recogida por Europa Press.

Paneque ha afirmado que las obras de soterramiento son "muy complejas" y que en estos trabajos existen estudios geotécnicos, por lo que hay que comprobar si estos estudios tenían en cuenta todos los riesgos posibles.

180 OBRAS EN MARCHA EN RODALIES

La consellera ha dicho que en toda la red de Rodalies hay actualmente 180 obras en marcha: "Estas obras son tan necesarias como molestas".

Ha asegurado que si no se hace "este proceso de inversión acelerada" para revertir la desinversión en la última década, no se podrá contar con un sistema fiable.

INCIDENCIAS POR OBRAS

Preguntada por las otras dos incidencias por obras en infraestructuras, en relación al socavón en el barrio del Putxet de Barcelona por las obras de la L9 del Metro y la deflagración en plaza de Sants, ha expresado que es "normal" que la opinión pública pueda mostrar preocupación.

Ha señalado que son 3 obras de constructoras distintas, que se ha priorizado la seguridad de las personas y que, en el caso de Sants, a las "pocas horas" se pudo restablecer la normalidad.

Preguntada por cuándo podrán volver a sus domicilios todos los vecinos afectados por el socavón en el Putxet, ha afirmado que cuando lo validen los análisis que se hacen finca por finca.

INFORME PISA 2025

Sobre el error en la muestra de las pruebas Pisa 2025, con un índice de alumnos exentos superior al máximo recomendado por la OCDE, Paneque ha incidido en que este lunes la consellera de Eduación y Formación Profesional, Esther Niubó, se reúne con los grupos para explicarles lo ocurrido.

Ha instado a la oposición a "situarse más allá de la legítima crítica" y a esperar a las explicaciones de Niubó antes de pedir dimisiones.