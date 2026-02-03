Paneque pide al secretario de Estado de Transportes estar en Catalunya hasta "estabilizar" Rodalies

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha pedido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, "se establezca de forma permanente en Catalunya hasta la estabilización del sistema" de Rodalies.

"Los días necesarios, el tiempo necesario. No puede permitirse esta situación por más tiempo", ha dicho la consellera en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, en que ha dicho que se hizo un voto de confianza a Adif, Renfe y el Ministerio para restablecer el servicio, pero que la situación actual no puede continuar y se debe acabar, en sus palabras.

Ha afirmado que la situación de Rodalies es fruto de la desinversión de décadas y que se han encontrado la red "en un estado lamentable", ha afirmado que está trabajando día y noche para revertir esta situación, que entiende el estado de ánimo de los maquinistas y el enfado de los usuarios, y ha reclamado acelerar los trabajos para garantizar la seguridad y la puesta en marcha del sistema lo antes posible.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)