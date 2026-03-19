Paneque ve una "misión de país" ofrecer pisos públicos de alquiler asequible

Momento de la visita a uno de los pisos. - AMB

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ve una "misión de país" facilitar un parque de vivienda pública de alquiler asequible.

Lo ha dicho en una visita este jueves a dos promociones que suman 129 viviendas públicas de alquiler en Montgat (Barcelona), acompañada por el alcalde de Montgat, Andreu Absil, y por el gerente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Ramon Torra, según ha explicado el AMB en un comunicado.

"Queremos que el sector privado se sienta más atraído e interpelado, acompañando este objetivo y esta misión de país", ha expresado Paneque, que ha explicado que ambas promociones se están ejecutando en dos de las parcelas que formaron parte de la primera reserva pública de solares del 'Pla 50.000' de la Generalitat.

COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA

Una de las promociones consta de 71 viviendas protegidas y la segunda 58 y están promovidas por Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), el operador metropolitano de vivienda de alquiler asequible constituido con el objetivo de "construir y gestionar viviendas de alquiler asequible en Barcelona y en su área metropolitana".

Por su parte, Torra ha destacado que el ejemplo de Montgat es "claro de colaboración interadministrativa sostenida al largo de los años", mientras que Absil ha añadido que a partir de abril se iniciará la construcción de nuevas viviendas dotacionales para jóvenes en el municipio.