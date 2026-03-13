El Papa recibe a los representantes de una red solidaria mundial de hospitales pediátricos

El papa junto a Carlos Nueno y Fabrizio Arengi Bentivoglio - SANTA SEDE

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha recibido en audiencia en el Vaticano a la empresa de telemedicina Teladoc Health y a la fundación Patrons of the World's Children Hospital, que le han presentado una red que conecta hospitales materno-infantiles de todo el mundo para mejorar la atención médica en regiones de África y Latinoamérica.

La iniciativa "está liderada desde Barcelona por Teladoc Health" y reúne hospitales y especialistas de distintos países para mejorar la atención médica materno-infantil en zonas con pocos recursos sanitarios a través de la telemedicina, informa la empresa este viernes en un comunicado.

Han participado en la audiencia el presidente de Patrons of the World's Children Hospital (que coordina la colaboración entre hospitales), Fabrizio Arengi Bentivoglio, y el de Teladoc Health Internacional, Carlos Nueno.

TELEMEDICINA DESDE BARCELONA

Han explicado al Pontífice los avances del proyecto y han demostrado ante él el sistema de telemedicina desarrollado por Teladoc Health desde su hub en Barcelona: la prueba ha sido una conexión médica remota de telemedicina entre el Vaticano y un centro asistencial en Argentina.

Así, pediatras pueden conectar hospitales con acceso limitado a estos servicios y situados a miles de kilómetros, y colaborar en la atención de casos complejos.

El proyecto implica promover centros de atención híbrida, combinando atención presencial de profesionales sanitarios locales y apoyo remoto de especialistas de hospitales materno-infantiles de referencia, para colaborar a tiempo real y posibilitar a los locales conocimiento clínico especializado.

Entre los centros de referencia que colaboran está el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona: hasta ahora han atendido remotamente hospitales en Latinoamérica y pronto se prevé comenzar en Sierra Leona.

Teladoc Health encabeza desde Barcelona esta tecnología, basada en un software y dispositivos creados expresamente, tras haber desarrollado ya este tipo de modelos de atención híbrida en países de Europa, América y Asia Pacífico.