El Parc Astronòmic del Montsec (Lleida) acogerá conciertos de Els Amics de les Arts y Tomeu Penya

Presentación del ciclo en Lleida. - FGC

LLEIDA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 16 ciclo 'Música, univers i gastronomia sota les estrelles', que se celebrará en el Parc Astronòmic del Montsec (Lleida) entre el 18 de septiembre y el 12 de diciembre, tendrá conciertos de Els Amics de les Arts, Tomeu Penya, Lluís Sánchez, Companyia Elèctrica Dharma y Meritxell y Judit Nedderman.

La cita se celebrará en el Ull del Montsec, un planetario con una cúpula de 12 metros en el municipio de Àger (Lleida), y combinará las actuaciones con sesiones de observación del cielo y con un nuevo espacio gastronómico, informa Ferrocarrils de la Generalitat, gestores del parque, en un comunicado de este lunes.

El director del Parc, Salvador J. Ribas, asegura que el cartel de esta edición permite "ofrecer un producto singular y visibilizar el territorio".