Una de las fincas afectadas por la sequía en el Parc del Garraf - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha impulsado actuaciones forestales en el Parc del Garraf para reforzar la resistencia de sus bosques por el cambio climático ante futuros episodios de "estrés hídrico".

Ha empezado trabajos de mejora forestal en las fincas públicas de Mas Vendrell, en Olivella, y el Corral de l'Esquerrà tras la sequía prolongada de 2022 a 2024, informa la corporación en un comunicado este martes.

En el caso de pinares jóvenes, los trabajos consisten en reducir la densidad de árboles para disminuir la competencia por el agua, la luz y los nutrientes y favorecer el desarrollo de ejemplares seleccionados, y pese a las lluvias recienes, aún no se han recuperado de la sequía.