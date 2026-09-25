La pareja del arquitecto Josep Juanpere sale en libertad tras abonar la fianza de 80.000 euros

LLEIDA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mujer detenida por su presunta relación con la muerte en diciembre de 2025 de su pareja, el arquitecto Josep Juanpere, ha abonado la fianza de 80.000 euros impuesta por el juez este viernes para eludir el ingreso en prisión provisional, han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

El titular del tribunal de instancia de Vielha (Lleida) acordó su ingreso en prisión provisional eludible bajo fianza de 80.000 euros tras tomarle declaración este viernes por la mañana y la mantiene imputada por un presunto delito de homicidio.

Los Mossos d'Esquadra la detuvieron en Madrid 9 meses después de la muerte del arquitecto, ocurrida el pasado 26 de diciembre en Baqueira (Lleida).