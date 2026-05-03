El Park Güell renovará su iluminación para mejorar la visibilidad en los recorridos habituales

Imagen del Park Güell de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Park Güell de Barcelona renovará este otoño su iluminación para mejorar la visbilidad en los recorridos habituales y reforzar los itinerarios seguros como el Camí de Dalt, el Passeig de les Palmeres y las escaleras que los conectan, así como las escaleras de los Jardins d'Àustria i la zona de juegos infantiles de la calle Olot.

Según ha informado el consistorio en un comunicado este domingo la nueva iluminación será más eficiente, con un bajo impacto ambiental e integradas en el entorno, hecho que permitirá mejorar la visibilidad e incrementar la sensación de seguridad en el parque.

Además, se renovará la iluminación ornamental de la Sala Hipòstila y el Turó de les Tres Creus, así como el interior del depósito fluvial de la Sala Hipòstila, una de las cisternas originales de Gaudí que actualmente se está recuperando para optimizar el uso de recursos hídricos.

La primera teniente de alcalde y presidenta de BSM, Laia Bonet, ha destacado que estas actuaciones responden al objetivo de "la mejor continua" del uso ciudadano del parque facilitando que sea un lugar de proximidad de paseo y ocio para los vecinos.

CONECTIVIDAD

Por otra parte, el proyecto también prevé reforzar la conexión Wi-Fi en todo el parque, ampliando y mejorando la cobertura actual para facilitar una mejor conectividad y se actualizará el sistema de videovigilancia.

Este conjunto de mejoras se complementará con la resturación de la escalera que conecta el Passeig de les Palmeres con el Camí de Dalt y la adecuación del bar situado en el interior del Park Güell, en el acceso de la calle Olot, que se renovará por completo para una distribución del espacio más funcional.

Se espera que las obras tengan una duración aproximada de un año y medio y se destinarán 6 millones de euros.

El parque ya tiene en marcha una serie de actuaciones para mejorar el uso de recursos hídricos, como la renovación del sistema de riego, la recuperación de las cisternas originales de Gaudí y la mejora del drenaje.