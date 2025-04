El Parlament acuerda tramitar el decreto del Govern sobre vivienda como proyecto de ley

Paneque agradece a ERC, Comuns y CUP el acuerdo y llama a "sumar esfuerzos" por la vivienda BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha acordado este miércoles tramitar el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo como proyecto de ley, con el que el Govern quiere agilizar la construcción de vivienda protegida y ampliar el parque de vivienda asequible en Catalunya.

La Cámara catalana ha dado luz verde al decreto, que modifica diversos textos legislativos y deroga otro, con los votos a favor del PSC-Units, ERC, Comuns y CUP, y los votos en contra de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana.

Este martes, PSC-Units, ERC, Comuns y CUP acordaron que el decreto se tramite como proyecto de ley e incluir las enmiendas para regular el alquiler de temporada y prorrogar el plazo de las viviendas de protección oficial.

El texto amplía los supuestos en que la Administración puede ejercer el derecho a tanteo y retracto para adquirir pisos de grandes tenedores, y prevé que las viviendas adquiridas por esta vía se califiquen de protección oficial de forma permanente.

También establece que el importe de las fianzas en depósito del Incasòl se destine a construcción pública de vivienda, especialmente de alquiler.

SÍLVIA PANEQUE

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha agradecido a los grupos que han facilitado que el decreto prospere y ha sostenido que el acuerdo "no resuelve de manera inmediata una crisis que es estructural" pero abre un camino determinante.

"Es el primer pacto progresista después de muchos años en este arco parlamentario, y hago un llamamiento también a sumar esfuerzos porque el ámbito de la vivienda interpela a todo el mundo", ha asegurado.

En este sentido, Paneque ha afirmado que "el derecho a la vivienda no puede estar sometido a las reglas del mercado en referencia a otros usos recreativos o turísticos" porque es, ha dicho, un derecho básico de los catalanes.

PSC, ERC, COMUNS Y CUP

La diputada del PSC-Units Eva Candela ha subrayado que el precio de la vivienda se ha convertido en un elemento determinante del riesgo de pobreza y un factor generador de desigualdades sociales y ha puesto en valor ser capaces de negociar y alcanzar acuerdos "ante un reto tan importante como garantir el derecho a la vivienda".

Desde los Comuns, Susanna Segovia ha puesto en valor el acuerdo 'in extremis' alcanzado y ha destacado la regulación de los alquileres de temporada por finalidad, y ha señalado a las políticas de los últimos 15 años, tanto de la presidencia de Artur Mas en la Generalitat como de PP: "Se ha intentado poner freno a la barra libre de especulación que ha habido hasta ahora".

"Hoy damos un gran paso adelante", ha afirmado la portavoz de ERC, Ester Capella, que ha lamentado que el año de demora de esta medida, en sus palabras, ha supuesto un incremento insostenible del precio del alquiler, si bien ha celebrado haber vuelto a la senda en la que el Govern republicano estaba hace un año.

La diputada Laure Vega ha explicado que en la CUP están muy contentos del paso que se da, ha opinado que el decreto no es suficiente, y ha dicho que no debe sorprender la posición de su grupo: "Esté de moda o no esté de moda, dé votos o no dé votos, la CUP estaremos defendiendo el derecho a la vivienda".

JUNTS, PP, VOX Y AC

El diputado de Junts Salvador Vergés ha considerado el decreto unilateral y sin consenso, y aunque algunas medidas las comparten, ha dicho que ven muchas de ellas inasumibles: "De la mano de los Comuns, están 'barcelonizando' la vivienda, intentando aplicar medidas que no tienen ningún sentido".

El PP ha afirmado que el decreto se ha aprobado sin consensuarlo con los sectores afectados y ha alertado, en palabras de la diputada Eva García, de efectos "profundamente nocivos" para la inversión si las ventas pueden ser retractadas por la administración, a la vez que ha lamentado --textualmente-- que la referente intelectual en vivienda del Govern sea Ada Colau.

La diputada de Vox Mónica Lora ha sostenido que el decreto no es en ningún caso una solución al problema de la vivienda, sino que supone una acumulación de regulaciones que "vulnera precisamente la libertad de los catalanes, incrementa el intervencionismo y no ataca las verdaderas causas del problema".

Finalmente, la líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha reprochado al Govern que sacrifique la calidad y dignidad de las viviendas para sacar rédito electoral, textualmente, y ha defendido que el problema no es el parque de vivienda, sino los "políticos que avalan la sustitución cultural y demográfica" de Catalunya.