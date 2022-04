El Parlament aprueba modificar la Ley de Universidades para blindar la rebaja de precios por ley

Da tres años al Govern para reducir "de forma progresiva" el precio hasta los 17 euros por crédito

El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles modificar la Ley de Universidades catalana a partir de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida para blindar una rebaja de los precios por ley y no en función del ejercicio presupuestario.

La iniciativa, que establece que los precios sigan un modelo de "tarificación social", ha prosperado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y la abstención del PP, ante una ILP promovida en 2019 por sindicatos estudiantiles y otras entidades y que certificó más de 62.000 firmas de apoyo.

La modificación de la ley, de 2003, incluye que el Govern impulse políticas y normativas para garantizar que nadie queda excluido del sistema universitario catalán por "razones económicas de ausencia de libertad, problemas de salud, discapacidad o cualquier otra circunstancia", así como medidas para hacer más asequibles los gastos de residencia, comedor y transporte.

En una disposición transitoria --aprobada con la abstención de PSC-Units, comuns y Cs--, da tres años al Govern para "reducir de forma progresiva" los precios en estudios de grado hasta un máximo de 17,69 euros --el más bajo fijado por el decreto 300/2021-- y un único precio en los estudios de máster igual o inferior al 70% de este decreto.

El decreto, de junio de 2021, fijaba los precios de los servicios académicos en las universidades públicas catalanas y en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) para el curso 2021-2022, y establecía como el precio más bajo este de 17,69 euros por crédito en grados.

"BLINDAR" PRECIOS

La consellera de Universidades de la Generalitat, Gemma Geis, ha celebrado en declaraciones a los medios que se blinde por ley el precio de grados y másters en Catalunya, fijando este precio máximo de 17 euros por crédito, y también ha destacado que esta rebaja "no tendrá impacto en los presupuestos de las universidades".

Desde la comisión promotora de la ILP, Anna Roselló ha remarcado en el pleno que impulsaron la modificación para "blindar por ley la rebaja de las matrículas universitarias", y ha avisado en rueda de prensa posterior de que este ha sido un primer paso para asegurar que nadie queda excluido de la universidad.

DEBATE PARLAMENTARIO

La ponente relatora de la iniciativa, Judith Toronjo (Junts), ha defendido que "nadie en Catalunya debería verse privado o dificultado en su oportunidad de acceder a la educación superior universitaria por temas económicos", por lo que destacado la importancia de velar por la igualdad de oportunidades y la equidad en la enseñanza.

El socialista David González ha avisado de que esta modificación permitirá al Govern no rebajar las tasas hasta dentro de tres años, y ha lamentado que no se haya aprovechado el debate para regular los precios: "Vale la pena que tomemos nota y no nos dejemos engañar nunca más por los que piden mucho pero después no aplican sus propios acuerdos", ha dicho en referencia al Govern.

En cambio, Dani Cornellà (CUP) ha defendido que esta modificación permitirá que la rebaja quede fijada por ley y no dependa de los presupuestos anuales del Govern, y se ha referido a los estudiantes absueltos tras ser acusados de daños y desórdenes durante una huelga estudiantil: "Defender la universidad pública no es ningún delito, es una obligación".

Manuel Jesús Acosta (Vox) ha criticado que se deba "esperar tres años para que se rebajen las tasas" universitarias, y ha asegurado que la propuesta es menos ambiciosa que la que defiende su formación, que apuesta por fijar el precio el crédito de grado y máster en 16,05 euros.

El diputado de los comuns Lucas Ferro ha expresado su apoyo a la iniciativa para blindar la rebaja de los precios, y ha criticado que la disposición transitoria dé al Govern tres años para hacerlo, algo que ha tachado de "trilerismo contable".

Nacho Martín Blanco (Cs) ha destacado que la propuesta evidencia que "existe una equivocación general en el ámbito de las prioridades" de los ejecutivos catalanes de los últimos años, que considera que deberían haber revertido antes los recortes presupuestarios a raíz de la crisis financiera.

Desde el PP, Lorena Roldán ha subrayado que llevan años defendiendo la rebaja de las tasas universitarias, pero "los planes del nacionalismo han sido otros: pretendían mantener las matrículas más altas de España y tratar de ejercer un control político absoluto a instituciones que deberían ser neutrales".

El republicano Pau Morales ha celebrado que "tras años de huelga, represión y lucha" se ha aprobado este texto, que debe dar seguridad a los estudiantes de que se blindará la rebaja de las tasas universitarias, y ha urgido a revertir la infrafinanciacón que asegura que existe en las universidades.