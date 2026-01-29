El Parlament aprueba reconocer como agente de la autoridad a funcionarios de prisiones

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves la reforma en materia de función pública para reconocer la condición de agente de la autoridad a los funcionarios de prisiones.

La iniciativa, que surgió tras el asesinato de la cocina de la prisión de Mas d'Enric Núria López en 2024 a manos de un interno, ha salido adelante con los votos a favor de PSC-Units, Junts, PP, Vox y Aliança Catalana, y los votos en contra de ERC, Comuns y la CUP.

ERC, Comuns y la CUP, de hecho, habían presentado enmiendas a la totalidad del texto que se han rechazado en el pleno por el resto de grupos parlamentarios.

Tras la aprobación, se reconoce la condición de agente de la autoridad a funcionarios y directivos que ejerzan funciones de régimen interior de los centros penitenciarios, con el objetivo de "dar seguridad y protección jurídica" a su actividad.

Además, se obligará a la Generalitat a indemnizar a estos funcionarios en caso de lesiones o daños materiales en el ejercicio de sus funciones.