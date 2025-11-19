El Parlament avala el decreto para "asegurar la viabilidad" del sector agrícola catalán

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha convalidado este miércoles el decreto del Govern para "asegurar la viabilidad" del sector agrícola y ganadero catalán a raíz de las crisis que le han afectado desde el 2019, y que incluye revisión de tasas, creación de líneas de ayudas y reducción de burocracia.

Esta iniciativa del Ejecutivo catalán ha sido aprobada con el voto a favor de PSC-Units y ERC, el voto en contra de Vox, y la abstención de Junts, PP, Comuns, CUP y Aliança Catalana (AC), y también se ha aprobado que se tramite como proyecto de ley, con el 'sí' de todos los grupos excepto los Comuns, que han votado en contra.

El texto prevé la exención de la tasa para el certificado sanitario asociado al movimiento de ganado en situación de declaración oficial de enfermedad, como la dermatosis nodular contagiosa, así como líneas de ayudas para las explotaciones de bovino afectadas por esta enfermedad.

También incluye beneficios fiscales para favorecer el relevo generacional en explotaciones agrarias, medidas de simplificación administrativa en la gestión de fertilizantes, mejoras en las indemnizaciones a ganaderos que ganado por ataques de lobos y osos, y medidas relacionadas con la gestión forestal y la prevención de incendios.

En su intervención ante el hemiciclo, el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha asegurado que este decreto busca "resolver problemáticas" del sector, que provienen de demandas del Parlament, de colectivos y organizaciones y por circunstancias sanitarias.

Ha destacado que ha sido validado por la Taula Agrària, y ha apostado por buscar medidas de simplificación en el sector: "Deben seguir, y aquí presentamos algunas pero debemos buscar, impulsar y aprobar medidas disruptivas, que generen puntos de inflexión con este exceso de burocracia".