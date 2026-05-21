El Parlament condena el trato "vejatorio" por parte de Israel contra activistas de la Flotilla

Diputados durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya
Diputados durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 21 mayo 2026 16:38
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BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado una declaración institucional de condena del trato "humillante y vejatorio" por parte de las autoridades israelíes contra los activistas de la Flotilla capturados el lunes y martes en aguas internacionales cuando se dirigían en misión humanitaria rumbo a Gaza.

La declaración ha contado con el apoyo de PSC-Units, ERC, Comuns y la CUP --por lo que no se ha leído en el pleno al no contar con un apoyo de dos tercios de la Cámara--, y ha criticado el vídeo difundido por el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, reprendiendo y humillando a los activistas de la última Flotilla interceptada.

El texto pide al Govern que "lleve a cabo todas las actuaciones necesarias ante el Gobierno del Estado y de la UE para garantizar la liberación inmediata de las personas detenidas", que han sido deportadas este jueves.

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