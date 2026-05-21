El Parlament condena el trato "vejatorio" por parte de Israel contra activistas de la Flotilla

Diputados durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado una declaración institucional de condena del trato "humillante y vejatorio" por parte de las autoridades israelíes contra los activistas de la Flotilla capturados el lunes y martes en aguas internacionales cuando se dirigían en misión humanitaria rumbo a Gaza.

La declaración ha contado con el apoyo de PSC-Units, ERC, Comuns y la CUP --por lo que no se ha leído en el pleno al no contar con un apoyo de dos tercios de la Cámara--, y ha criticado el vídeo difundido por el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, reprendiendo y humillando a los activistas de la última Flotilla interceptada.

El texto pide al Govern que "lleve a cabo todas las actuaciones necesarias ante el Gobierno del Estado y de la UE para garantizar la liberación inmediata de las personas detenidas", que han sido deportadas este jueves.