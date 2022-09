El Parlament entrega la Medalla de Honor a Núria Feliu y Pau Riba, fallecidos en 2022

También la reciben los ideólogos de la inmersión lingüística, Joaquim Arenas y Margarita Muset

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha entregado este jueves la Medalla de Honor de la institución a título póstumo a los cantantes Núria Feliu y Pau Riba, fallecidos en 2022, y a los pedagogos Joaquim Arenas y Margarida Muset, ideólogos del sistema de inmersión lingüística en las escuelas catalanas.

La vicepresidenta en funciones de presidenta, Alba Vergés, ha entregado las medallas a familiares de los dos artistas fallecidos y a los dos pedagogos, en un acto en la Cámara catalana al que han asistido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, varios consellers, y la presidenta de Junts y presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, entre otras autoridades y diputados.

En su discurso, Vergés ha sostenido que los cuatro galardonados son referentes y representan el legado de generaciones de una Catalunya que "se quiere y se reivindica" y que, al mismo tiempo, está abierta a otros países, algo que pide defender ante los extremismos en auge, en sus palabras.

También ha reivindicado las aportaciones culturales de Feliu, que versionó al catalán temas de jazz y recuperó antiguos cuplés catalanes, y de Pau Riba, al que ha erigido como referente de la cultura y la contracultura, destacando su contacto con el 'rock' americano.

Además, ha agradecido a Arenas y Muset su labor en favor del catalán en la educación y ha destacado la reciente aprobación en el Parlament de la ley y el decreto ley sobre el catalán, "renovando el compromiso y con amplísimo consenso" para defender esta lengua.

"El catalán no se toca. Nuestra lengua no se toca, y la escuela catalana no se toca. No romperán los elementos de cohesión de nuestra sociedad", ha concluido.

FAMILIARES

El hermano de Núria Feliu, que ha recogido el premio, ha recordado que la cantante grabó 47 discos a lo largo de su carrera, con giras por América y por Latinoamérica, y que siempre visitaba los casales catalanes de los países extranjeros donde actuaba: "Núria siempre decía: mi pueblo es Sants y mi país es Catalunya".

Ha asegurado que a Feliu le hubiera encantado recoger el galardón, y ha destacado su participación durante su vida en multitud de actos municipales por toda Catalunya: "El presidente Pujol me dijo un día: Albert, no te equivoques, el que ha dado más vueltas por Catalunya en los últioms 20 años he sido yo, pero luego viene tu hermana".

El hermano mayor de Pau Riba, Carles Riba, ha recordado la labor de recuperación de la cultura popular catalana que llevó a cabo el cantautor, y ha destacado el "gran coraje" con el que afrontó el cáncer del que finalmente falleció; pese a estar enfermo, grabó un último disco, escribió un libro sobre historia de la música e hizo un concierto de despedida, ha recordado.

Y su hijo mayor, Carles Riba, ha dicho que a su padre, como icono "contracultural y moderno, seguramente esta medalla le hubiera repampinflado. Pero hubiera salido de aquí satisfecho y bien hinchado".

ARENAS Y MUSET

Al recoger la medalla, Arenas ha resaltado que los cuatro galardonados pertenecen a la "generación de la inmediata posguerra" que vivió la represión de la cultura catalana en el franquismo, por lo que entendieron la necesidad de preservar y promover el catalán, ha defendido.

Con todo, ha lamentado el "retroceso gravísimo del catalán" que, a su juicio, se ha producido por inacción y no aplicación de las leyes sobre el catalán, y ha deseado que la medalla sirva para renovar el compromiso de defender la lengua.

Por su parte, Muset ha dicho que la inmersión fue posible gracias a los políticos, profesionales de la educación y padres que en ese momento apostaron por la inmersión, "muchos de ellos no catalanohablantes", a través de un sistema inspirado en el modelo de escuela catalana nacido a finales del siglo XIX.

La pedagoga también ha pedido defender el modelo de escuela catalana frente al "sectarismo y desinformación de unos y la interpretación regresiva del marco legal de otros", además de desjudicializar y despolitizarla, en sus palabras.

Durante el acto, la cantante Mariona Sagarra ha hecho una glosa de las trayectorias de Riba y Feliu, mientras que el lingüista Enric Larreula se ha encargado de las de Arenas y Muset --que en el acto ha leído la profesora y escritora Maria Purificación Quinto--.

Además, la Coral Sant Jordi ha interpretado dos canciones de los cantantes galardonados --'El vestir d'en Pascual', escrita por Juan Misterio y popularizada por Núria Feliu, y 'Noia de Porcellana', de Pau Riba--, y el acto ha concluido con el himno de 'Els Segadors' y el público en pie.

BORRÀS Y OTROS ASISTENTES

En el primer acto institucional de la Cámara catalana tras su suspensión como presidenta, Borràs ha asistido a la entrega luciendo la medalla del Parlament que recibió en su investidura, y que también ha llevado la secretaria segunda, Aurora Madaula; cuando Borràs ha entrado en la Cámara catalana, algunos asistentes la han aplaudido, y ella les ha dado las gracias.

Además de Aragonès, al acto ha asistido el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, y los consellers Jaume Giró, Josep Gonzàlez-Cambray, Gemma Geis, Lourdes Ciuró, Victòria Alsina, Teresa Jordà y Joan Ignasi Elena.

También lo han hecho el expresidente de la Generalitat Artur Mas y los expresidentes del Parlament Ernest Benach y Joan Rigol, además de la exconsellera Irene Rigau y el jefe de los Mossos, el comisario Josep Maria Estela, entre otros.