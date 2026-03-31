El Parlament estudia recurrir el fallo que le obliga a izar la bandera de España permanentemente

El presidente del Parlament, Josep Rull (c), a su llegada a la reunión de la Mesa del Parlament de Catalunya, a 31 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament está estudiando presentar un recurso de reposición contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a la Cámara a izar la bandera de España de forma "inmediata y permanente" en el mástil del edificio y no solo los días de pleno, como también ocurre con la 'senyera'.

Según han explicado fuentes parlamentarias este martes, la Mesa del Parlament tomará una decisión firme al respecto junto a sus servicios jurídicos antes del jueves.

El tribunal ha trasladado a la Cámara su decisión tras aceptar parcialmente una petición cautelar impulsada por la entidad Impulso Ciudadano.

El Parlament ya rechazó un requerimiento previo de la entidad, que pedía reforzar la presencia de la bandera española en la institución, al considerar que ya cumplía con la normativa vigente.

COMPARECENCIA DE ILLA

Por otra parte, tal y como han explicado las mismas fuentes, la Mesa ha admitido a trámite la petición de Junts de comparecencia en el pleno del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para pronunciarse sobre la sentencia del TSJC que anula parcialmente el decreto regulador del régimen lingüístico del sistema educativo catalán.

Tras la admisión a trámite de la petición por parte del órgano rector, será la próxima Junta de portavoces quien decida qué día deberá comparecer el presidente ante la Cámara.