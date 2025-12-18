El Parlament exige alternativas residenciales para las personas desalojadas de Badalona (Barcelona)

Los diputados en el hemiciclo durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 19 de noviembre de 2025 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Govern a llevar a cabo junto al Ayuntamiento de Badalona (Barcelona) "todas las medidas necesarias" para garantizar" alternativas residenciales para las personas desalojadas del antiguo instituto B9 este miércoles.

Así lo ha reclamado el pleno este jueves a través de un punto de una moción de los Comuns que ha prosperado con los votos a favor de todos los grupos excepto de PP y Vox, que han votado en contra, y Aliança Catalana, cuyas dos diputadas no han participado en la votación aunque estaban en el hemiciclo.

El texto aprobado por la Cámara pide garantizar el cumplimiento de la normativa internacional en materia de desalojos forzosos, "realizando una apuesta por la inclusión de las personas residentes y evitando que las personas habitantes queden en situación de sinhogarismo en pleno invierno".

Otro punto de la misma moción insta al Govern a "reconocer el derecho a la vivienda como un derecho fundamental y vincular las políticas de atención a las personas sin hogar a las políticas efectivas de vivienda".

El pleno también ha aprobado condenar "cualquier discurso o práctica aporofóbicos o que estigmaticen o instrumentalicen a las personas sin hogar, especialmente aquellos que provienen de discursos de odio", así como promover campañas de sensibilización ciudadana para visibilizar el sinhogarismo y fomentar una mirada solidaria y respetuosa.