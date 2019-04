El Parlament pide al Gobierno y Generalitat condenar los "abusos" del colonialismo

Publicado 11/04/2019 18:07:41 CET

Pide disculpas por la participación catalana en la "explotación colonial y la esclavitud"

BARCELONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves una moción de ERC que pide al Gobierno central y a la Generalitat condenar los "abusos cometidos contra los pueblos originarios durante la conquista y los tres siglos de colonialismo y asumir las responsabilidades" que se deriven del pasado.

La iniciativa ha sido aprobada con los votos favorables de JxCat, ERC, los comuns y la CUP, mientras que el PSC-Units se ha abstenido, Cs ha votado en contra y los cuatro diputados del PP no han participado en la votación.

La moción insta al Govern a condenar esos abusos y que exija al Gobierno, "la institución heredera de la metrópolis colonial a través de la cual participó Catalunya, a condenar y pedir disculpas oficiales a la sociedad y a las instituciones herederas de las víctimas de la explotación colonial y la esclavitud".

Con esta moción, la Cámara también asume "las responsabilidades morales de la participación de Catalunya en el colonialismo y la esclavitud dentro del imperialismo español", y pide perdón a los países que lo sufrieron.

APOYOS

El diputado de ERC Ferran Civit ha afirmado que pedir disculpas a los pueblos originarios de América Latina por los agravios cometidos durante la conquista es una obligación: "No podemos reparar lo que hicieron, pero sí decir que lo que hicieron no estuvo bien y que no se tiene que repetir nunca más".

Susanna Segovia (comuns) ha dicho que España y Catalunya tienen mucho camino por recorrer en la reparación y el reconocimiento por esos hechos, y ha defendido que hay que ir "más allá de pedir disculpas" y acabar con todas las formas de colonialismo que se reproducen en la actualidad.

También lo ha defendido Carles Riera (CUP), que ha afirmado que "es bueno pedir perdón" y ha repasado la historia de la participación catalana en el esclavismo señalando la connivencia de las clases dominantes con esta cuestión.

Desde JxCat, Josep Maria Forné ha apuntado que "condenar no es suficiente, pero es un paso adelante" y ha dicho que lo único que evita pedir perdón por esos hechos es el supremacismo y el victimismo.

CS Y PSC

Matías Alonso (Cs) ha reconocido que durante la historia se han cometido agravios y no se han respetado los derechos humanos, pero ha pedido no "denostar" la imagen y la historia de España.

Además, el socialista Ferran Pedret ha expresado la necesidad de que este tema se trate con un debate "más sereno" y ha lamentado que los efectos de la colonialización estén presentes todavía en los territorios que la sufrieron por parte de potencias europeas.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ

El popular Alejandro Fernández ha criticado que los partidos independentistas quieran condenar hechos de hace 500 años, pero que no condenen el escrache de este jueves a la candidata del PP, Cayetana Álvarez de Toledo en un acto de la organización S'ha acabat! en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

En este sentido, ha pedido al presidente, Quim Torra, que adopte las medidas necesarias para proteger a los miembros de S'ha acabat! y ha avisado: "O yo mismo pondré una denuncia de odio contra Torra".