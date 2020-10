El Parlament pide al Govern un plan para recuperar la "confianza del mercado turístico" catalán

También líneas de ayuda para el emprendimiento turístico y digitalizar el sector

El Parlament ha aprobado este miércoles una moción del PP en la que se insta al Govern a poner en marcha un plan para "recuperar la confianza del mercado turístico, especialmente del mercado interior", y potenciar Catalunya como un destino turístico sostenible, de calidad y seguro.

La moción se ha aprobado con los votos favorables de todos los grupos parlamentarios y el 'no' de la CUP.

El texto prevé el diseño de un plan de internacionalización de Catalunya como destino turístico a partir de "los nuevos comportamientos y hábitos que el Covid-19 ha generado en los turistas", así como impulsar un plan de digitalización del turismo.

También prevé adoptar las medidas necesarias para aprobar durante los años 2020 y 2021 una moratoria en la exigibilidad del impuesto sobre estancia en alojamientos turísticos, un punto que ha causado debate entre los grupos de la Cámara y que finalmente ha sido aprobado con el 'sí' del PP, Cs y JxCat, y el 'no' del PSC, ERC, los comuns y la CUP.

Y crear líneas de ayuda y préstamos destinados a la promoción y creación de proyectos de emprendimiento en el sector del turismo, e impulsar la creación de programas de turismo interior destinados "especialmente a jóvenes, gente mayor y personas con pocos recursos".

El diputado del PP en el Parlament Alejandro Fernández ha hecho un llamamiento a "luchar contra la turismofobia" y rehacer totalmente --dice-- la estrategia de turismo en Catalunya para adaptarla a la nueva coyuntura que se vive como consecuencia del Covid-19.

Fernández ha destacado la importancia de las rebajas fiscales para recuperar y ayudar al sector del turismo, así como la búsqueda de fondos europeos para revertir las consecuencias económicas por la pandemia.

MODELO DE TURISMO

La diputada de ERC Aurora Carbonell ha manifestado la necesidad de "trabajar para superar como sea la situación actual" del turismo, pero pide hacerlo coordinadamente con las administraciones locales y avanzar hacia el concepto sostenibilidad del turismo.

El diputado Ferran Mascarell (JxCat) señala que la moción podría haber incluido reclamar al Gobierno central una respuesta excepcional como "el Estado francés, poniendo a disposición de la Generalitat 3.600 millones" e impulsar un turismo inteligente y sostenible.

La diputada Laura Vílchez (Cs) ha apoyado la moción y ha reprochado al Govern no haber ejecutado planes estratégicos --"que han llegado tarde"--, no haber trabajado en nuevos modelos de turismo, y que no haya acciones significativas de captación de inversiones.

MORATORIA TASA TURÍSTICA

El socialista Rafel Bruguera ha manfiestado estar a favor de la moción pero que votan en contra del punto sobre la moratoria en la recaudación del impuesto de estancia en establecimientos turísticos porque, para el PSC, este "impuesto es adecuado".

Por los comuns, el diputado Lucas Ferro ha asegurado que no comparten el redactado sobre la moratoria de la tasa turística pero que, si el pago de este impuesto pone en peligro negocios, "se tienen que establecer moratorias: y no pasa nada por ponerlo sobre la mesa".

El 'cupaire' Vidal Aragonès ha pedido la creación de una plan de reconversión y reestructuración del turismo --que cree que no se prevé con esta moción-- que pase por "reubicar a trabajadores, ya que los niveles de turismo no serán los mismos que otros años, y destinar los alojamientos turísticos a uso habitacional".