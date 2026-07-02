El Parlament pide al Govern reforzar la inspección educativa para la gestión del acoso escolar

Archivo - Votaciones durante un pleno en el Parlament de Cataluña, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves, con el apoyo de todos los grupos, instar al Govern a reforzar el servicio de inspección educativa para la gestión de casos de violencia y acoso producidos en centros educativos.

Es una moción del PP que reclama que este refuerzo cuente con un sistema estable de evaluación, seguimiento y revisión periódica de los protocolos ante el acoso, mecanismos homogéneos de recogida de datos y publicación periódica de resultados.

Otros puntos de la moción aprobados requieren al Ejecutivo actualizar los protocolos existentes sobre acoso con la introducción de mecanismos de resolución de conflictos y de mediación, canales confidenciales de denuncia, campañas institucionales de difusión, así como mejorar los circuitos de coordinación entre los distintos actores del sistema de protección a la infancia.

También garantizar que, ante los casos de acoso, las víctimas puedan recibir en menos de 15 días atención psicológica y diagnóstico, y que los planes de formación a los docentes cuenten con herramientas para la detección precoz.

Finalmente, se ha aprobado pedir al Govern que incremente la financiación para la atención a alumnos con necesidades educativas especiales y que actualice el plan para la detección precoz de la violencia y el abuso sexual entre iguales y programas de prevención de los delitos sexuales infantojuveniles y en el ámbito digital.