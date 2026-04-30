El Parlament pide la libertad de los activistas de la Flotilla y "condena la acción" de Israel

Barcos de la segunda expedición de la Global Sumud Flotilla, parte del Moll de la Fusta, a 12 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La delegación catalana de la Global Sumud Flotilla (GSF) integrada por 40 personas ha zarpado este domingo a - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha pedido la libertad para los activistas de la Global Sumud Flotilla que han sido capturados este miércoles por la noche en aguas internacionales por parte del ejército de Israel, y ha condenado "la acción" de Israel.

La declaración institucional se ha leído en el pleno de este jueves después de ser aprobada en una Junta de Portavoces extraordinaria, con los votos a favor de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y la CUP, y el voto en contra de PP, Vox y Aliança Catalana (AC), han informado fuentes parlamentarias.

El texto solicita al Govern catalán, al Gobierno central y a la Unión Europea que "tome todas las medidas necesarias para garantizar la puesta en libertad de las personas detenidas", y proteger al resto de miembros de la misión humanitaria que no han sido interceptados ni capturados por Israel.