El Parlament pide revisar la compra pública de comida en colegios y hospitales y que sea más sana

Votación en el hemiciclo durante una sesión del pleno en el Parlament, a 29 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlament ha aprobado este jueves instar al Govern a revisar el actual modelo de compra pública de alimentos en colegios, hospitales, residencias y otros servicios de la Generalitat incorporando como criterios para la adquisición que sean productos saludables, de proximidad, de temporada y ecológicos.

Se trata de un punto de una moción de la CUP sobre producción y consumo agroalimentario, que ha sido validado con el apoyo de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns, CUP y Aliança Catalana, y el voto en contra de PP y Vox.

Este mismo punto reclama priorizar entre los alimentos que se compran aquellos productos que estén certificados con la Marca de Calidad Nacional Catalana, una certificación todavía no existente y que algunas formaciones quieren impulsar; aunque se ha rechazado la petición de que los proveedores preferentes para estos centros sean públicos.

Ha salido adelante también el punto que reclama promover la recuperación y creación de una red de mataderos de proximidad mediante la colaboración públicoprivada.

Sin embargo, se han rechazado otros puntos que pedían una moratoria en las licencias a la industria porcina, la creación de la figura del "gran tenedor de tierras" equiparable al gran tenedor de vivienda, o la creación de una distribuidora pública para tareas de logística y distribución de alimentos.