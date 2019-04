El Parlament rechaza declarar no imparciales a los medios públicos catalanes

Publicado 11/04/2019 18:01:20 CET

BARCELONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha rechazado este jueves una moción de Cs que pedía constatar la "falta de imparcialidad, neutralidad y respeto por el pluralismo" de los medios públicos de la Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

La iniciativa ha sido rechazada con los votos contrarios de JxCat, ERC, los comuns y la CUP, mientras que Cs y PSC-Units han votado a favor.

Los diputados del PP no han votado porque antes de la votación han abandonado el pleno, después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, expulsara al diputado popular Santi Rodríguez tras llamarle al orden varias veces durante una discusión.

La moción pedía que la Cámara catalana constatara que los medios públicos catalanes "tienden a menospreciar el pluralismo político de Catalunya, así como que existe un sesgo informativo".

También rechazaba que TV3 "menosprecie la pluralidad lingüística de Catalunya", reprobaba al presidente del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher, y pedía su comparecencia y la de la presidenta de la CCMA, Núria Llorach, en el Parlament.

DEBATE

El diputado de Cs David Mejía ha asegurado que TV3 y Catalunya Ràdio son "aparatos de agitación y propaganda separatista" porque, a su juicio, manipulan y distorsionan la realidad, y excluyen a los catalanes no independentistas.

El socialista David Pérez ha alertado de que los catalanes no independentistas ya no siguen tanto a la televisión y radio pública porque cree que no son plurales, mientras que Esperanza García (PP) ha afirmado que en estos medios se difunde "odio hispanofóbico".

Por parte de los comuns, Marta Ribas ha sostenido que en los medios públicos hay cosas a mejorar, pero ha acusado a Cs de cuestionar la existencia de estos medios y a sus profesionales, y Natàlia Sànchez (CUP) ha lamentado la "hostilidad constante" del partido naranja contra la CCMA.

La diputada de ERC Raquel Sans ha argumentado que Cs quiere que en estos medios se hable "solo de lo que quieren" y no de que hay independentistas en prisión y en el extranjero, y Josep Riera (JxCat) ha considerado que hay una persecución política contra los profesionales y colaboradores de TV3 y Catalunya Ràdio.