El Parlament releva al secretario general y al letrado mayor para dar "un nuevo impulso"

El presidente del Parlament, Josep Rull, encabeza la reunión de la Mesa con la presencia de la que será la nueva letrada mayor, Anna Casas - EUROPA PRESS

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlament ha acordado este miércoles por unanimidad relevar al secretario general de la Cámara catalana, Albert Capelleras, y al letrado mayor, Miquel Palomares, para dar "un nuevo impulso" a los retos que tienen por delante.

Tras una reunión extraordinaria de la Mesa, fuentes parlamentarias han explicado que los cambios tienen lugar una vez se tiene por seguro que se aprobarán los Presupuestos de este año, por lo que consideran que la legislatura tendrá continuidad, y a falta de pocas semanas para llegar al ecuador de la legislatura.

Para sustituir a Capelleras como secretario general, se ha propuesto el nombre de Clara Marsan, mientras que Anna Casas --presente en la reunión de la Mesa-- asumirá las funciones de letrada mayor.

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