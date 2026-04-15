El Parlament valida el suplemento de crédito del Govern de 5.988 millones ante la falta de cuentas

La consellera de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya, Alícia Romero, durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 15 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Sesión ordinaria del pleno del Parlament, centrada en la sesión de - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha validado este miércoles el decreto de concesión de suplemento de crédito a las finanzas de la Generalitat por valor de 5.988,65 millones de euros ante la falta de Presupuestos para 2026, con el voto favorable de PSC-Units, ERC y Comuns, la abstención de la CUP y el voto contrario de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana.

El Consell Executiu aprobó a mediados de marzo este suplemento de crédito para paliar la ausencia de unas nuevas cuentas públicas, que la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha defendido: "Es muy necesario este suplemento de crédito para que podamos seguir funcionando de forma normal en la administración y en la Generalitat".

Ha detallado que 3.431 millones de euros del suplemento se dedicarán a los mayores gastos de personal por los aumentos de las retribuciones de los funcionarios, y el resto a los gastos tendenciales comprometidos y a compromisos plurianuales, entre los que ha citado la compra de vivienda pública, el plan de barrios o las bonificaciones del transporte público.

Ha dicho que se pueden incorporar más recursos porque la Generalitat ha tenido unos mayores ingresos en gran parte por la mejora de la financiación de las comunidades autónomas y por la mayor recaudación, que ha atribuido a la "buena marcha de la economía".

MEDIDAS FISCALES URGENTES

Tras la convalidación de este decreto, se debate y vota en el Parlament otro decreto de medidas urgentes en materia fiscal, de simplificación y agilización en la gestión, en el ámbito del urbanismo y la vivienda, en el ámbito personal y otras medidas urgentes, también vinculado a la prórroga presupuestaria.

Este segundo decreto ley es para garantizar el buen funcionamiento de la administración durante la prórroga presupuestaria, con medidas para simplificar procedimientos administrativos y presupuestarios, actuaciones en materia de vivienda y urbanismo, modificaciones fiscales, y otras medidas departamentales.

FALTA DE PRESUPUESTOS

El Govern se vió obligado a aprobar este suplemento de crédito ante la falta de acuerdo con sus socios, concretamente con ERC, para aprobar unos nuevos Presupuestos: alcanzaron en febrero un pacto con los Comuns, aprobaron el proyecto en el Consell Executiu, y tuvieron que retirarlo en marzo tras los escollos en la negociación del IPRF.

Desde entonces, ERC ha rebajado las exigencias en el IRPF aunque ha reclamado "avances en soberanía" para su 'sí', y desde el Govern aseguran que ya negocian partidas presupuestarias concretas con los republicanos; los Comuns han reclamado renegociar las cuentas para que sean unos Presupuestos para toda la legislatura.

Romero se ha mostrado confiada en que lo lograrán unas nuevas cuentas: "Piensen que lo que hemos prorrogado son los créditos del año 23 y, por tanto, insuficientes para poder hacer frente a las necesidades y obligaciones que tiene la Generalitat de Catalunya para este 2026".

INTERVENCIÓN DE LOS GRUPOS

En el turno de intervención de los grupos, el portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha acusado a los socialistas de querer "ahogar a impuestos a los ciudadanos y administrar los recursos públicos por la puerta de atrás, sin ningún tipo de control parlamentario" con la aprobación de este decreto ley, lo que ha confrontado con la propuesta de su grupo de deflactar el IRPF y eliminar el impuesto de Sucesiones y Donaciones.

El diputado de ERC Albert Salvadó ha apuntado que presentan el suplemento tras retirar los Presupuestos por aprobarlos sin pactarlos con ellos, y ha señalado que "la virtud de llegar a acuerdos no se puede desvincular" de la virtud de cumplirlos; también ha dicho que se necesita confianza para dar estabilidad a la legislatura y cumplimientos para su apoyo a unas nuevas cuentas, aunque ERC apoye este suplemento para que Catalunya no se pare.

El portavoz del PP, Juan Fernández, ha tildado el suplemento de crédito de pedazo para tapar, a su juicio, el fracaso del Govern, ha dicho que apoyarlo sería comprar su relato, y ha afeado la falta de presupuestos durante todo el mandato de Illa, que ve como un "síntoma de un Govern débil, sin control y sin dirección".

Javier Ramírez, diputado de Vox, ha señalado la "incompetencia supina de este Govern para aprobar unos presupuestos", ha criticado que ERC dé apoyo a los suplementos de crédito y, en consecuencia, oxígeno al Govern, y ha exigido a Illa que convoque elecciones.

Desde los Comuns sostienen que Catalunya y la mayoría de izquierdas debe aprobar unas nuevas cuentas, pero su portavoz, David Cid, ha avisado al Govern que deben cumplir lo que que pactaron tanto en los suplementos de crédito de 2025 como para las cuentas fallidas: "A veces les cuesta, no solo con este acuerdo, y tenemos cuestiones pendientes".

Por parte de la CUP, la portavoz, Laure Vega, ha dicho que las prórrogas de presupuestos son "prórrogas de la política" porque, sostiene, sirven más para presionar a determinados partidos que para solucionar las problemáticas.

La diputada y líder de Aliança Catalana Sílvia Orriols ha explicado la negativa de su grupo porque este suplemento de crédito no responde a ninguna planificación estratégica y ha dicho que es resultado de los desajustes producidos por la inacción del Govern: "Nos negamos a normalizar los parches con los que este Govern intenta autosalvarse", ha zanjado.

Finalmente, el portavoz adjunto de PSC-Units, Jordi Riba, ha asegurado que el suplemento permite tener más instrumentos ante la incertidumbre y que Catalunya mantenga el pulso y la dirección, y ha criticado las propuestas fiscales de Junts: "Su respuesta se ciñe siempre a la reducción de impuestos. Es imposible, no se pueden bajar impuestos y al mismo tiempo pedir más servicios".