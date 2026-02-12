Parlon afirma que el episodio de viento va "a la baja" y defiende las medidas adoptadas

La consellera de Interior, Núria Parlon, en rueda de prensa este jueves - EUROPA PRESS

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha confirmado que el episodio de viento que se está produciendo este jueves en Catalunya empieza a tener una "tendencia a la baja" después que en las primeras horas se registraran fuertes rachas, por lo que ha defendido las medidas adoptadas por el Govern este miércoles para prevenir los riesgos asociados.

Ha explicado que siempre se intenta segmentar el territorio y sus correspondientes avisos, pero que el 50% de las comarcas de Catalunya tenían un aviso máximo de peligro, por lo que era necesario tanto el envío masivo de la Es-Alert como las medidas restrictivas adoptadas, ha dicho en rueda de prensa tras la segunda reunión del Comité de Emergencias de este jueves.

El episodio de viento ha dejado heridos de diversa consideración, como un herido muy grave en Sant Pau de Segúries (Girona), trasladado al Hospital de Bellvitge de Barcelona, donde también ha ingresado otro herido grave, además de dos voluntarios de Protecció Civil en estado leve.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)